La Zonal Vialidad Concordia, vaciada e inutilizada, para justificar el negocio de la privatización.

Al quedar inoperante Vialidad, se allanaría el camino para el avance de la ley dictada y propiciada por Bordet que crea Consorcios Camineros para que hagan el mismo trabajo de Vialidad, y que pasen a estos entes privados el manejo de miles de millones de pesos.

El parque automotor de la Zonal V de Vialidad que se encuentra en Concordia está casi completamente fuera de servicio por falta de mantenimiento. Simplemente no se ha hecho NADA por reparar las máquinas y camiones, dejándolos abandonados, herrumbrándose y tornándose en chatarra. Al quedar inoperante Vialidad, se allanaría el camino para el avance de la ley dictada y propiciada por Bordet que crea Consorcios Camineros para que hagan el mismo trabajo de Vialidad, y que pasen a estos entes privados el manejo de miles de millones de pesos.

No es casualidad esta dejadez en los vitales elementos de trabajo de la Zonal Concordia de Vialidad, que hoy es una parodia, una fantochada, vehículos y máquinas del siglo pasado, que ya no funcionan y han sido declarados oficialmente para desguace. Pero también elementos semi nuevos han dejado de recibir mantenimiento, y ya no sirven. Y con la flota restante no se puede hacer mucho, más bien nada. Hoy solo funciona el 20 %, con lo cual es imposible cumplir con cualquier tarea afín a las reparaciones o construcción de caminos. En estas condiciones, Vialidad de Concordia, la del terruño del gobernador, está inerte.

Vialidad de Entre Ríos se enfrenta al desmantelamiento material y humano, porque muchos TRABAJADORES quedarán sin sus puestos, y por eso ya han levantado su voz, autoconvocados, por fuera de un gremio que recién comienza a dar muestras de cierta reacción, tardía y desenergizada, como para no alterar en nada los planes de Bordet. La inacción de la dirigencia del gremio denota que son los socios necesarios. La muerte de Vialidad ha sido pactada, y los complotados para el crimen están a la vista. El móvil son los millones y millones de pesos que nunca dejan de fluir para obras viales. Casualmente la vicepresidenta está siendo juzgada por una causa que tiene que ver con Vialidad.

Con el Régimen de Consorcios Camineros se decreta prácticamente la defunción de Vialidad, que solo pasará a ser un ente administrativo, prisionero y rehén de los Consorcios que hasta pueden asociarse entre ellos. Es tan infame lo de los Consorcios Camineros, que hasta están facultados a contratar a terceros para la ejecución de trabajos. Es una gran cadena alimenticia donde todos comen del Estado. Y como «Gran Premio», no podía faltar la exención de impuestos y tasas provinciales. Además, el Estado entrerriano será su «Garante» en las operaciones para la adquisición de maquinarias y herramientas a crédito.

Si bien este verso de los Consorcios Camineros está firmado por los diputados Nestor Loggio (Concordia) y Leonardo Silva (Gualeguaychú), el autor intelectual, y gran impulsor es Gustavo Bordet, tal vez para garantizarse recursos a granel a futuro, ya que su carrera política está AGOTADA.

