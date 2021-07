“Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia, para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha”, entonaron las dos simultáneamente. Cuando terminaron, recibieron un fuerte aplauso y La Sole volvió a su lugar. “Me emocionó”, le dijo Montaner. Mientras, Johana se daba un fuerte abrazo con su papá detrás del escenario.

“Te voy a confesar que me costó darme vuelta con Johana porque notaba que esa emoción hacía que su voz vibrase mucho más de lo que debería. Y dije, ‘No puedo’, porque esa canción me puede, porque de alguna manera me llegó eso que estaba sintiendo ella”, relató La Sole frente a las cámaras. “Así que hasta último momento dudé, hasta que apreté el botón. Y después el momento que viví con ella en el escenario”, continuó.

“Fue mi última participante, con ella cerré el equipo. La verdad es que es un orgullo, es un mimo al alma que venga alguien a cantar algo de tu repertorio, que lo haga con tanto cariño, tanta pasión. Así cerré el equipo, con una mujer, joven, con su guitarra, desde Salta, venir a cantar Folklore. Como que me vi a mí hace muchos años atrás. Me encantó”, agregó Pastorutti, con lágrimas en los ojos y una sonrisa.