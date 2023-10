La senadora electa por Concordia sostuvo que “tenemos que tratar de que Massa desaparezca”

COMPARTIR

“Cielo Espejo”, senadora electa de Juntos por el Cambio (JxC) en el departamento, declaró que votaría por el libertario porque “es nuevo, y en una de esas nos da una sorpresa”.

Gloria Cozzi, conocida como “Cielo Espejo”, es la nueva senadora electa de Juntos por el Cambio en Concordia. La dirigente de la UCR dijo este martes que ante el balotaje votaría por el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei. “Tenemos que tratar de que Massa desaparezca”, justificó su respuesta, en referencia al candidato de Unión por la Patria.

“No estamos todavía con una definición muy clara, pero Massa no me gusta entonces creo que está todo dicho. Milei tampoco me gusta, pero tenemos que tratar de que Massa desaparezca, que no sea presidente de los argentinos”, dijo a Tarea Fina, ante la consulta sobre su posicionamiento de cara al balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre.

Sobre Milei, sostuvo que es “nuevo, en una de esas nos da una sorpresa”. “Tenemos que votarlo para que llegue, es medio como egoísta en una pero no queda otra cosa, estamos ahí entre una cosa y otra y todavía no hemos charlado con Rogelio -por Frigerio- y cada uno puede votar lo que quiere, es una situación que nos tiene a todos pensando que vamos a hacer”, explicó.

Luego, amplió su respuesta aclarando que la decisión de cara al balotaje es algo que “nos tiene a todos preocupados. A los que ganamos y a los que perdimos. Y al ciudadano común también”.

Cielo Espejo fue electa senadora por Concordia este domingo 22 de octubre, en la boleta de Juntos por Entre Ríos que llevó la candidatura de Frigerio a la gobernación y Francisco Azcué a la intendencia. Con el 40% de los votos, le ganó a su adversaria del frente Más Para Entre Ríos, Mayda Cresto, quien perdió en su categoría obteniendo el 39% de los votos. Entre ambas, hubo apenas 1000 votos de diferencia.

