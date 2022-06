La pampeana que asegura haber sido abducida por un ovni habló sobre su presunto embarazo de un extraterrestre

La mujer denunció ser secuestrada por aliens en noviembre del 2021 y durante meses sospechó estar gestando el hijo de uno de ellos.

Irma Rick es la pampeana que aseguró haber sido abducida por aliens el 16 de noviembre del año pasado, y producto de ese encuentro sospechaba que había quedó embarazada. No obstante, tras hacerse una seria de análisis, los resultados dieron negativo.

Todo ocurrió en la localidad de Jacinto Arauz. A pesar de su movilidad reducida, la mujer desapareció durante varias horas y fue hallada a 65 kilómetros de su vivienda.

Una vez que dieron con ella, fue trasladada al hospital de Guatraché y luego derivada al centro de Salud de General Acha, ya que tenían que realizar estudios específicos debido a que Rick no hablaba, solo se comunicaba escribiendo.

La mujer era buscada intensamente en Jacinto Arauz.

En marzo de este año, a unos meses del presunto secuestro, la mujer había afirmado estar embarazada de un extraterrestre. En este sentido, comentó que se estaba realizando algunos análisis para verificar esto.

La pampeana no presentaba panza, pero sí molestias. No obstante, los estudios médicos que se hizo revelaron que no estaba embarazada.