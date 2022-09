La formula preferida de Bordet : Giano-Avila ya se muestra de cara al 2023

Se aceleran los tiempos, ¿Enrique Cresto vuelve en octubre a la intendencia de Concordia? ¿Se mantendrán las fechas de las elecciones? Un Cresto que junto a Bahl y Stratta bailan por un sueño, por ahora con la música y el ritmo que marca y toca Gustavo.

La mayoría de los ciudadanos siente que hay una gran distancia temporal para las próximas elecciones, y que no es un tema prioritario en este presente plagado de conflictos en todos los ámbitos de la realidad argentina.

Pero algunos ya comenzaron antes la carrera electoral, tan anticipadamente que hasta se la podría declarar partida en falso, como en el atletismo. Sin embargo, en política, la partida perfecta es: dar la primera zancada antes que los demás.

En Entre Ríos ya se perciben las ondas sísmicas de las escaramuzas entre los peronistas que pugnan por asegurarse un puesto de cara a las elecciones.

Como muestra vale citar la publicación de Diario del Sur de concordia, que anunciaba la fórmula para la intendencia compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Ángel Giano (56) y Mariel Ávila (49), esposa del Gobernador Bordet (con foto incluida).

Esta antelación de candidatura hecha por el medio Diario del Sur Digital permite pensar si las elecciones en la provincia se van a realizar junto con las nacionales en octubre del 2023 o Bordet en diciembre decide adelantarlas para abril del año que viene, con el obvio acuerdo de Rogelio Frigerio.

El peronismo está ávido de conservar su principal bastión y proveedor de votos, Concordia. Es lo único que explica que haya tanta puja por comandar la ciudad señalada como la capital del peronismo.

Gustavo Bordet ya tiene sus tres principales candidatos para sucederlo.

Adán Humberto Bahl (55) que, en el acto bicameral de desagravio por el atentado contra Cristina, fue puesto en el papel principal para cerrar la oratoria (estando presente Stratta otra de las candidatas) lo que constituye un espaldarazo importante para el actual intendente paranaense de las múltiples obras públicas ejecutándose en paralelo sin concluir ninguna.

(55) que, en el acto bicameral de desagravio por el atentado contra Cristina, fue puesto en el papel principal para cerrar la oratoria (estando presente Stratta otra de las candidatas) lo que constituye un espaldarazo importante para el actual intendente paranaense de las múltiples obras públicas ejecutándose en paralelo sin concluir ninguna. Juan José Bahillo (56), el productor lechero de Gualeguaychú que escalo hasta ser secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, designado por el superministro de Economía Sergio Massa.

(56), el productor lechero de Gualeguaychú que escalo hasta ser secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, designado por el superministro de Economía Sergio Massa. Enrique Tomás Cresto (46), destacadísimo atleta en Duatlón y Triatlón, cuya carrera política lo lleva a dejar la intendencia de Concordia en 2020 para hacerse cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), convocado por Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández.

Un párrafo aparte merece María Laura Stratta (46), vicegobernadora de Entre Ríos, que ha hecho un infructuoso peregrinar por la provincia tratando de lograr el apoyo de los intendentes peronistas para ser impulsada como candidata a Gobernadora. Nadie es profeta en su tierra, y Stratta padece esta afirmación, ya que NI en su propio pago, Victoria, cuenta con una imagen positiva. Sencillamente no suma voluntad de votos, y los intendentes peronistas que aseguran que Bordet les dice que todavía no tiene candidato a gobernador ni fecha de elecciones, se apartan de ella excusándose en que esperan la decisión del actual gobernador para encolumnarse detrás del candidato que él designe. Algo que la pone muy nerviosa porque pese a la presión que somete al gobernador este no le levanta la mano.

La danza de los candidatos comenzó, nadie invita a Stratta al baile.

Y se inició de manera anticipada porque se avizora que si en diciembre se anuncie POR DECRETO el acto eleccionario en Entre Ríos para el mes de abril, no dejaría tiempo para las PASO.

En Concordia no se descarta que Bordet se decida por Cresto como candidato a gobernador y que este apoye la candidatura de Giano, si no ocurre esto tiene tres candidatos de su sector para mantener el poder en un lugar clave para el futuro (2025-2027): Calucho Cresto, Mayda Cresto o su esposa Leticia Ponzinibbio, que miden muy por encima del Presidente de la Cámara de Diputados.

La más clara señal de que podría haber adelantamiento de elecciones sería el regreso de Cresto a Entre Ríos en los primeros días de octubre, dejando atrás su puesto en el ENOHSA, donde dispone del manejo de un importante presupuesto y gran logística, estando muy cerca de la figura de Sergio Massa y del presidente Fernández. Sería ilógico pensar que un año antes de las PASO abandone semejante herramienta electoral.

El peronismo entrerriano se apronta para salvar algo (¿el honor?) en unas elecciones provinciales que si se adelantan sienten les será adversa, donde muchos quedaran sepultados políticamente, otros a la deriva, y unos pocos sobrevivirán montados en algún puestito, a la espera de vientos más favorables, porque por ahora, los vientos, y LOS SONDEOS DE ENCUESTA, son furiosamente en contra.

Oficialmente aún no se abrió el juego eleccionario, pero en el peronismo de Entre Ríos ya se escucha el «NO VA MAS».

Like this: Like Loading...