La fiscal a la que quieren destituir por investigar la corrupción acusó a Urribarri y Bordet

Es Cecilia Goyeneche; dijo que al apertura del jury ataca la independencia judicial, es un mensaje para los fiscales y sostuvo que el gobernador Bordet “no puede estar ajeno a esto”

Cecilia Goyeneche tiene 45 años y no teme enfrentar al poder político. Es la fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos y decidieron abrirle un jury para removerla, cuando está acusando al exgobernador y actual embajador en Israel Sergio Urribarri en un juicio oral por casos de corrupción. La funcionaria, que es viceprocuradora de la provincia, y cuenta con el apoyo de buena parte de sus colegas denunció en una entrevista con LA NACION que la embestida en su contra es política, que proviene del “urribarrismo” y que el actual gobernador Gustavo Bordet “no puede estar ajena a esto”.

“Vamos a aguantar” prometió la funcionaria judicial, que enseña derecho penal en la Universidad del Litoral desde que dejó la facultad como estudiante y trabaja en el ministerio público desde 15 años. Allí coordina un equipo de fiscal que lleva adelante la acusación en el juicio oral que se le sigue por Zoom a Urribarri.

El exgobernador y embajador envió una carta a LA NACION en la que dice que es ajeno a la apertura del jury contra Goyeneche y señala que los abogados que denunciaron a Goyeneche son de la oposición y que él mismo está enfrentado con ellos (Ver aparte).

– ¿Por qué ahora abrieron este jury en su contra?

– Creo que la apertura del jury se decidió hace tiempo por la causa que estábamos llevando adelante contra Urribari y algunos de sus ministros por cinco casos de corrupción. Avanzó el caso con el juicio oral y la acusación y eso aceleró los tiempos. Y definió algunos delos votos. Pero esencialmente la apertura del jury tiene que ver con que la necesidad del sistema político de la provincia de interferir en el avance de las causas de corrupción. De eso no tengo ninguna duda.

– ¿Por qué dice eso?

– Creo que el accionar de la fiscalía anticorrupción y del ministerio público fiscal de Entre Ríos desde que se empezaron a investigar varias causas contra Urribarri en 2016 o 2017 fue avanzando hasta que fueron elevadas a juicio y ahora llegamos en el momento en que esas causas están en la última etapa. Por otro lado en 2018 se inició la causa mas importante de corrupción que tenemos la de los contratos, donde se descubrió un desfalco millonario en ambas cámaras legislativas protagonizado por una asociación ilícita integrada por los responsables contables y por otro lado está esta investigación sobre distintos hechos de corrupción. La megainvestigación se elevó a juicio el 31 de mayo y luego de ellos vinieron los pedidos de enjuiciamiento, sobre la base de hechos falsos, supuestamente ocurridos en 2018. Ahora recurren a esos hechos de hace ters años y nunca antes nadie dijo nada, recién ahora cuando el caso elevarlo a juicio.

¿El caso delos contratos está en la Corte?

– Si para definir si es de competencia federal o de la provincia. Consiguieron un fallo del juez federal Alonso, de Paraná, que sostuvo de manera insólita que es competencia federal y con eso pretenden demora el trámite de esta causa.

-¿Está imputado Urribarri allí?

-No está imputado. Por una cuestión de supervivencia, digamos, dividimos en dos el caso. La primera parte no se refiere a los funcionarios políticos, se llegó ahsta el cuñado de Urribarri. NO se imputó a los representantes de las cámaras legislativas En una segunda parte el caso podría tener vinculación con Urribarri por su rol como gobernador y presidente de la Cámara de Diputados.

-¿Cree que el resultado de las elecciones donde perdió el peronismo está relacionado con la apertura del jury en su contra?

– El resultado electoral los hace sentir en una situación de mayor inseguridad sobre su capacidad y poder a futuro.

– Ahora ara se debate si la van a suspender o no, ¿esto afecta el juicio?

_ La situación es grave institucionalmente. Hoy circularon los votos del jurado con la apertrua del jury, pero yo no fui notificada oficialmente, pero se discute mi suspensión. De ninguna manera afecta el juicio oral en marcha, somos cuatro fiscales que llevamos el juicio actualmente. Trabajamos en equipo, somos todos importantes, pero nadie es indispensable, en la eventualidad los otros fiscales pueden seguir adelante, por supuesto.

-¿Pero la defensa puede articular alguna nulidad?

– No hay motivos para ninguna nulidad.

-¿Quién está detrás de esta denuncia?

-No puedo tener una lectura completa obviamente el uribarrismo está detrás de esto, los denunciantes del jury pertenecen al estudio jurídico que defiende a uno de los principales recaudadores de los contratos en la legislatura, es ese mismo estudio el que formula la denuncia. El gobernador no se ha manifestado cuestionando esta situación a pesar de la enorme gravedad institucional que tiene el caso. No puedo pesar que es ajeno a esto. Está en juego la independencia del Poder Judicial en la provincia. Es además un mensaje a todos los que vienen después, esto tiene un significado claro de cual es el precio que tienen que pagar los que atreven a investigar.

– Esencialmente el jury es porque usted estaba vinculada a uno de los imputados y no se apartó ¿Por qué lo hizo?

– En la causa por los contratos de la legislatura hay 32 imputados. Se cobraba dinero de contratos simulados con personas a las que les daban el 5 % del contrato y el resto del dinero lo cobraba la organización. Para cobrar los contratos necesitaban que estas personas fueran monotributistas. Así contrataron un estudio contable — al tanto de lo que pasaba- para que tener al día a estos monotributistas, que eran entre 300 y 600 y llegaron a 800. Una de las personas era compañero de la facultad de quien luego fue mi esposo. Se conocieron y en 1999 cuando se recibió trabajó seis meses con ellos. Luego se fue a vivir 10 años a Estados Unidos y España. Casi 20 años antes de esta causa. Y al regresar trabajó en un estudio de arquitectura que formó un fideicomiso para hacer edificios. Intervinimos comprando el 50 % de un departamento y la otra mitad era de uno de los de imputados, antes de esta causa. Le compramos su mitad. Luego me desprendí y cedí los derechos de ese fideicomiso a mi sobrina, que tiene mi mismo apellido. Pero cuando se hicieron los allanamientos y se dispusieron embargos, en el registro de la propiedad seguía figurando el contador. Me recusaron, yo me excusé en abril de 2019 pero entiendo que esta circunstancia no afecta mi objetividad.

-¿Cómo evalúa el futuro del caso?

-El jury se va a abrir y entiendo que se discutió allí si debía apartarme o no. Les molestó que el caso sea elevado a juicio. Vamos a aguantar y veremos como terminan los próximos meses. El juicio será una oportunidad para demostrar que las imputaciones son ridículas y que no hay motivo siquiera para la apertura del jurado de enjuiciamiento.

