La esposa de Michael Schumacher brindó nuevos detalles sobre el estado de salud del múltiple campeón de la Fórmula 1

A casi ocho años del accidente que sufrió Schumi en los Alpes franceses, Corinna Betsch pondrá su voz y su relato en un documental que se estrenará el 15 de septiembre

El mundo del automovilismo y los aficionados al deporte en general tienen marcada una fecha particular en el calendario: el 15 de septiembre, día en el que se estrenará el esperado documental de Michael Schumacher en la plataforma digital de Netflix, el cual hará un repaso de su carrera profesional así cómo también hablará sobre aquel accidente que sufrió el heptacampeón mundial de la Fórmula 1, a través de las voces de los únicos autorizados a hablar sobre él.

El documental en cuestión, que durará 112 minutos, retratará lo que ocurrió aquel 29 de diciembre del 2013 en la estación de esquí de Méribel en los Alpes franceses y el largo camino que atravesó tanto el piloto como su familia durante estos casi ocho años.

A siete días de su estreno en la pantalla chica, el medio francés Télé Loisirs reveló algunas declaraciones que hizo su esposa Corinna Betsch sobre el tema: “Nunca he acusado a Dios por lo sucedido. Fue simplemente mala suerte, como le puede pasar a cualquiera”.

Michael Schumacher sufrió un grave accidente a fines de diciembre del 2013

Dentro del documental, que según indicó el medio en cuestión no revelaría ningún secreto que no se haya sabido de antemano, pero que sí contará con las esclarecedoras palabras de los familiares y principales allegados al piloto alemán, la activista de 52 años explicó cómo vive el día a día desde aquel accidente.

“Por supuesto, lo extraño todos los días. Pero no soy la única a la que le hace falta. Los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean también extrañan a Michael. Pero él está ahí. Es diferente, pero está ahí y eso nos da fuerzas, creo. Estamos juntos, vivimos juntos en casa”, comentó, asegurando las informaciones que datan desde mediados del 2014, mes en el que el ex hombre de Ferrari era trasladado desde Lausana a su casa en Gland (Suiza).

Allí permaneció durante los años siguientes, dentro de su hogar reformado para que tuviera todas las comodidades posibles y con costosos tratamientos médicos llevados a cabo por un personal disponible para él las 24 horas.

“Michael está en tratamiento. Hacemos todo lo posible para mejorar su condición, asegurarnos de que esté cómodo y hacerle sentir nuestra presencia familiar, nuestro vínculo”, agregó Corinna.

“Pase lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo haremos. Como familia, tratamos de seguir adelante como a Michael le hubiera gustado y como él todavía la amaría. La vida continúa. Michael siempre nos protegió y ahora protegemos a Michael”, sentenció.

Schumacher, como se tituló el documental producido por Benjamin Seikel y dirigido por Vanessa Nocker contará con material de archivo que incluirá muchas imágenes nunca antes vistas para retratar su paso por el deporte.

Sabine Kehm, la histórica portavoz y mano derecha del alemán precisó que el documental recorrerá “ambos mundos” (deportivo y personal). “Es un regalo de la familia a su amado esposo y padre”, recalcó en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la Fórmula 1.

Además de las declaraciones de su esposa, también se podrán escuchar los testimonios de sus dos hijos, Gina y Mick, su hermano Ralf y grandes personalidades del mundo del automovilismo como el ex jefe del equipo de Ferrari, Luca di Montezemolo, el ex jefe de la FIA Jean Todt y el ex mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. También participarán reconocidos corredores como Mika Hakkinen, Sebastian Vettel y David Coulthard.

