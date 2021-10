La drástica decisión de Alec Baldwin luego del accidente mortal en el set de “Rust”

El actor de 63 años mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins

Hollywood sigue consternado tras el trágico accidente en el que Alec Baldwin disparó un arma cargada mientras rodaba la película “Rust”, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director del filme, Joel Souza. Devastado por el hecho, el actor ha decidido cancelar todos su proyectos y retirarse de la exposición pública.

La autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles de este fatídico hecho ocurrido el pasado jueves en Nuevo México. Los investigadores avanzan en las pesquisas para determinar por qué la pistola que usó Baldwin en el set estaba cargada.

Horas después de la tragedia, Alec Baldwin escribía un mensaje de condolencias en sus redes sociales donde manifestaba lo mal que se sentía y expresaba su apoyo al marido de Hutchins y a toda su familia. Además, aclaraba que estaba colaborando con la policía en todo lo necesario para llegar hasta el fondo del asunto. “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él ya su familia”, continuó. “Mi corazón está roto”.

El esposo de Hutchins, Matthew, con quien compartía a su hijo Andros de 9 años, ha estado en contacto con el actor. “He hablado con Alec Baldwin y me está apoyando mucho”, dijo.

Las últimas informaciones, publicadas por la revista People, aseguran que Baldwin está “devastado” por lo ocurrido y planea paralizar todos sus trabajos. Así lo ha revelado una fuente cercana al actor: “Siempre que sucede algo malo, en el corto plazo, se aleja del ojo público”.

La publicación también revela que Baldwin permaneció “desconsolado durante horas” después del tiroteo. Además, tuvo que recibir atención psicológica tras darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. “Todo el mundo sabe que esto fue un accidente, pero está devastado”, agregó el informante al citado medio.

Los alarmantes hallazgos en el set de “Rust

Los investigadores descubrieron graves fallas en las medidas de seguridad para el manejo de este tipo de dispositivos. Lo primero que alarmó a los detectives es que la pistola que mató Hutchins había sido utilizada por los miembros del equipo fuera del set “para divertirse”. El arma puede incluso haber sido cargada con balas reales cuando se utilizó para lo que era esencialmente la práctica de tiro.

Múltiples fuentes relacionadas con la producción de la película dijeron a TMZ que el arma fue disparada en reuniones fuera de horario, lo que podría explicar cómo una munición real terminó en la cámara del arma.

Otra fuente que estaba en la locación dijo al medio estadounidense que cuando la policía llegó encontró munición real y cartuchos de fogueo almacenados en la misma zona, donde podría haberse producido la confusión fatal.

Antes de que Baldwin apretara el gatillo disparando mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, el arma pasó por las manos de otras dos personas en el set: la jefa de armas y un ayudante de dirección.

Según la declaración oficial, la jefa de armas Hannah Gutiérrez había colocado tres pistolas para usar en la película en un automóvil gris que, debido a las restricciones de la pandemia, se mantenía fuera de un edificio parecido a una iglesia donde se estaba rodando el western “Rust” en Nuevo México. El ayudante de dirección Dave Halls cogió una y se la llevó a Baldwin.

“Pistola fría”, gritó Halls, según el acta judicial, indicando que no contenía balas reales.

En los días previos al incidente mortal, hubo señales preocupantes en cuanto a la seguridad en el set. Dos miembros del equipo dijeron a Los Angeles Times que el doble de Baldwin había disparado dos veces el 16 de octubre con un arma que le habían dicho que estaba “fría”. Horas antes del rodaje del jueves, varios miembros del equipo abandonaron la producción en protesta por lo que consideraban condiciones deficientes y trabajo no remunerado, informó el medio.

La jefa de armas, que aún no habló públicamente, está en el centro de las investigaciones. Es que semanas antes de la tragedia había admitido que no estaba segura de estar preparada para el trabajo. “Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”, había declarado Gutierrez-Reed en una entrevista en el podcast Voces del Oest el mes pasado.

También admitió en el podcast que cargar balas de fogueo en un arma era lo que más le asustaba porque no sabía cómo hacerlo y había pedido ayuda a su padre, el legendario armero Thell Reed, para superar el miedo.

Una vez ocurrido el accidente, los testigos señalaron que la congoja en Baldwin fue automática, sin poder creer la pesadilla que estaba viviendo y lo que había sucedido. “¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?! ¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?!”, repetía desesperado una y otra vez el actor tras haber detonado el arma que mató a Hutchins.

