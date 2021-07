Este viernes, L-Gante contó la verdadera historia detrás de la anécdota, y aunque aclaró que no se sintió “usado” por la ex presidenta, reveló que no accedió a la netbook gracias a un programa del gobierno sino que la compró. “Yo te comento que la netbook del gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”, recordó.

“Soy un pibe que hacía música con la netbook. No conozco a Cristina Kirchner personalmente. Me causó un gran impacto esto de estar como ejemplo o referente. Yo solo hice lo que me gustaba, con bajos recursos”, dijo el cantante en LN+, y enfatizó: “No quiero transmitir malos mensajes, yo cuento mi realidad, no es para imitarla”.

“No me siento usado. Ella dijo el logro que yo tuve. Creo que podría corregir, que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora es porque no le dio uso, a mí me gustaría que la gente que recibe eso la use”, añadió el trapero.

El cruce con Feimann

L-Gante soprendió al concederele una entrevista a Eduardo Feinmann, el periodista que lo había criticado con extrema dureza por la glorificación del consumo de drogas que hacen, a su criterio, las letras de sus canciones.

“Cuando me enteré de todo lo que se habló de mí y tantos puntos de vista… ayer estaba: ‘Fua, qué loco’. Ahora tengo un poco más claras las cosas”, contó el joven al comenzar la charla y siguió: “Mis seguidores me empezaron a mandar el material para que vea. Sin dar mi lado político, doy gracias a que una persona que fue presidente me dé reconocimiento en una cadena nacional”.

Asimismo, contó que “le gusta comprender las cosas”, que ha tenido “alguna complicación en la escuela” y que está intentando terminar el secundario ahora. “Veo que muchos estaban analizando la letra de la canción. Como dije en la entrevista que se hizo muy famosa, yo probé bastantes drogas y hoy en día dejé todo”, añadió L-Gante.

“Señor Feinmann, mucha gente no quería que yo hable con usted pero nada… re piola. La mejor, Feinmann”, disparó ocurrente el músico, quien admitió que va a seguir fumando marihuana para “bajar el estrés”, y al ver la cara de Feinmann bromeó: “Sé que usted está un poco en contra así que pasamos de tema”. La frase desató las risas de todos los presentes en el estudio.

Qué dijo Cristina de L-Gante

L-Gante se ubicó en el centro de la escena mediática cuando Cristina, en un acto en el que estuvo acompañada por el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, y el intendente local Martín Insaurralde, dio un largo discurso en el Parque Municipal del distrito, para anunciar la entrega unas 10.000 tablets a alumnos de escuelas primarias.

Allí fue cuando destacó el programa que fue impulsado por su gestión y que entregó computadoras a estudiantes de escuelas de gestión pública. En ese contexto, citó al músico trapero Elian Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

La exmandataria destacó que el intérprete de “Pistola” había usado una computadora de este programa estatal para dar sus primeros pasos en la música. “En 2014, gracias al Conectar Igualdad y un micrófono de $1000, L-Gante hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo al pronunciar el nombre artístico de Valenzuela en inglés, lo que generó algunas risas.

“Si todos los pibes tienen computadoras, se incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías”, destacó en el acto político. “O, también, descubran sus calidades artísticas”, agregó.