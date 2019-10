Kneeteman sostuvo que Fernández “nos toma el pelo a los argentinos, cree que no tenemos memoria”

El diputado provincial analizó el debate presidencial.

Sergio Kneeteman, diputado provincial por la UCR, criticó con dureza la actuación de Alberto Fernández durante el segundo debate presidencial, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. En este sentido, afirmó que el candidato del Frente de Todos “mintió durante todo el debate, nos toma el pelo a los argentinos, cree que no tenemos memoria, pero sí la tenemos. No nos olvidamos que destruyeron el país”.

El legislador manifestó que “después de 12 años en los que ejercieron un centralismo acérrimo, ahora desde el kirchnerismo hablan de federalismo. Prepotearon a propios y a ajenos con látigo y chequera, y ahora dicen que va a hacer lo que nunca hicieron”.

Kneeteman continuó en sus críticas y consideró que “nosotros no decimos que lo vamos a hacer, nosotros lo hicimos, lo hacemos todos los días. Son datos, no es opinión. El federalismo se ejerce, no se declama. Y Bordet lo sabe: gracias al gobierno de Macri Entre Ríos recibe muchos más recursos que cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner”.

“Es más, la mayoría de los gobernadores peronistas ganaron sus elecciones gracias a la ayuda económica del gobierno nacional, que devolvió el 15% de coparticipación a las provincias y se hizo cargo de parte del déficit de las cajas de jubilaciones provinciales”, precisó el diputado.

A su juicio, el gobierno de Cambiemos hizo “mucho durante estos cuatro años y seguro que cometimos errores, pero no ocultamos datos ni borramos indicadores, los difundimos y trabajamos todos los días para mejorar la situación de los argentinos”.

Finalmente, Kneeteman hizo referencia a la “agresividad” de algunos sectores kirchneristas: “Ven que se les esfuma la posibilidad de ser gobierno y atacan. La multitudinaria marcha que Juntos por el Cambio realizó este sábado les terminó de sacar la careta: no cambiaron nada, son el pasado, no le regalemos la república”

Me gusta: Me gusta Cargando...