Kneeteman contra Bordet: “Entre Ríos es una provincia que no es capaz de funcionar sin los recursos de la Nación”

Durante su discurso, recordó que “en marzo de 2018 Bordet dijo que cuando asumió se encontró con una provincia fundida y que no tenía recursos para pagar sueldos ni aguinaldo, dejando así al desnudo cuál era la realidad económica provincial tras 12 años consecutivos (en ese entonces) de gestión peronista”.

“Después que en la sesión Sergio Urribarri me tratara de mentiroso por mencionar esas declaraciones de Bordet, el bloque del PJ no me permitió responderle. Solo quería decir que no me crea a mí, que googlee las palabras de Bordet, quien en marzo de 2018 sostuvo: ‘Recibí una provincia fundida’. Le van a aparecer decenas de noticias sobre estas declaraciones, que se fije. No me interesa hacerlos enfrentar, como dice Urribarri. Sólo quise decir que en esos momentos difíciles para todos los entrerrianos, nuestro gobierno nacional estuvo al lado de la provincia”, sostuvo Kneeteman luego de los dichos que Urribarri hizo sobre su persona en la sesión de este martes.

“La única verdad es la realidad: cuando Bordet en 2015 no tenía para pagar los sueldos, el gobierno nacional estuvo presente, asistiendo al gobierno provincial, adelantando coparticipación todos los meses que fue necesario, ayudó ni bien asumió cuando hubo severas inundaciones en la costa del Uruguay, devolvió el 15% de los fondos de la Anses que Entre Ríos nunca se animó a reclamar y que CFK nunca se dignó a devolver”, enfatizó luego.