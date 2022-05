Jury a Goyeneche: piden suspender el proceso

El fin de semana, en tanto, se conoció una comunicación al Jurado por parte de la vocal María Andrea Pereyra. La jueza informó la vigencia de la sentencia de primera instancia, en el marco del amparo presentado por la fiscal suspendida, tras el apartamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) como órgano acusador. Ese trámite volvió a la provincia la semana pasada, luego de un trayecto breve en el que se pronunció por admitir el amparo el procurador general de la Nación, Eduardo Casal,y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La novedad llevó a los defensores Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita a presentarse ante el Jurado de Enjuiciamiento y pedir la suspensión del proceso que, consideran, ilegal. En el mismo sentido lo hizo este lunes el procurador general Jorge García.

No se sabe a ciencia cierta si los jurados continuarán con la votación, esperarán una definición del STJ, o resolverán suspender el proceso.

La intervención de Pereyra no fue una casualidad. Pertenece a la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná, desde donde la jueza de feria Elena Albornoz dictó la sentencia de primera instancia. Los defensores de Goyeneche pidieron a la Cámara que notifique.

Paralelamente, se integró el Superior Tribunal de Justicia para resolver el amparo que volvió a la provincia. Los jueces Bernardo Salduna, María Livia Bogado Ibarra, Guillermo Federik, Emilio Luján Matorras, María Gabriela López Arango, Pablo Vírgala, Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Susana Medina deberán definir si avalan o no el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador. Se esperan novedades sobre esta discusión cerca del fina de semana.

Si el amparo resulta favorable al reclamo de Goyeneche, debería integrarse el jury con el MPF y declarar la nulidad de todo lo actuado por el fiscal ad hoc, Gastón Justet. ¿Qué es lo que ocurrirá finalmente? No se sabe. No se pueden obviar las declaraciones que el viernes pasado dio el jurado y vocal del STJ, Daniel Carubia, a un medio nacional. En esa instancia, dijo que continuarían con la votación porque en la etapa de sentencia ya no interviene el fiscal Justet.

Integración del Jurado

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por el vocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, que incorporó su voto el viernes pasado; la abogada Verónica Mulone; los vocales Daniel Carubia; Gisella Schumacher; el abogado y director de Asuntos Jurídicos del Senado, Gonzalo García Garro; y los legisladores del PJ, Armando Gay y Gustavo Zavallo. Varios de ellos fueron recusados en distintas instancias por Goyeneche.

El jury se hizo la primera semana de mayo, con la intervención del fiscal ad hoc, Gastón Justet, que alegó por destituir a la fiscal Anticorrupción. Le achacan no haberse apartado antes de una escandalosa causa por presunta corrupción, conocida como “los contratos truchos de la Legislatura”. Los denunciantes acusaron a Goyeneche de tener un trato preferencial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, amigo de su marido. Goyeneche llegó a compartir dos fideicomisos con Opromolla.

En su defensa, la fiscal suspendida sintetiza las acusaciones en su contra en una especie de persecución por investigar causas de corrupcion contra el exgobernador Sergio Urribarri, allegados o familiares. Sostiene que no le perdonan la investigación del mayor desfalco que haya sufrido la provincia de Entre Ríos.

Hubo dos denuncias contra la fiscal, presentadas por tres abogados: Carlos Reggiardo, defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito y con un nuevo proceso abierto por sospechas del mismo delito; Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, denunciantes del exgobernador Sergio Urribarri.