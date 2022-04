Joven de familia peronista se presenta como el armador de Milei en Entre Ríos

Se trata de Juan Erro, sobrino del exintendente peronista de Gualeguay, Luis Erro. Lidera el ala del Partido Libertario que no se sumó a Republicanos Unidos, de López Murphy, y por lo tanto no quiere saber nada con Frigerio. Afirma que tienen presencia en 14 departamentos y que en 2023 pretenden llevar candidatos a todos los cargos.

Juan Martín Erro tiene 23 años y es de Gualeguay. Nació en una familia peronista. Su tío, Luis Erro, gobernó la ciudad entre 2007 y 2015 y el año pasado fue designado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente de la Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada, que depende del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Su padre, Sebastían Erro –que falleció por coronavirus en octubre de 2020– fue abogado de la Municipalidad. Su abuelo, Saturnino Sixto Erro, fue el fundador del PJ de Corrientes, diputado nacional entre 1948 al 1952 y redactor de la primera Carta Orgánica del Partido Justicialista. Pero las ideas del joven Erro reconocen un antecedente en la familia: su bisabuelo, Saturnino Eugenio Erro, fue diputado provincial por el Partido Liberal de Corrientes entre 1922 y 1928.

Juan Martín Erro estudia Derecho en la UBA. Ahí fue que se acercó al Parido Libertario de la ciudad de Buenos Aires. En 2019 empezó a interesarse por hacer pie con esas ideas en Entre Ríos, donde promocionó la candidatura presidencial de José Luis Espert. Desde 2021 lidera el partido en formación en la provincia, que lleva reunido unos 2.500 avales para su reconocimiento provisorio de personería.

En diálogo con Página Política, aclara que sólo “una parte” del Partido Libertario quiso integrar Republicanos Unidos, que en Entre Ríos articula a Recrear (el partido de Ricardo López Murphy) con tres agrupaciones: Partido Libertario, Mejorar y Unidos.

Erro milita en el sector que rechazó esa alianza políticamente cercana, vía López Murphy, a Juntos por el Cambio. “La mayor parte del Partido Libertario no estuvo de acuerdo y seguimos solos. Trabajamos por el armado nacional de Javier Milei para presidente y no tenemos ninguna relación con (Rogelio) Frigerio ni con Republicanos Unidos”, remarca.

Por ahora, solos

“Milei trabaja con el Partido Libertario y con otras agrupaciones, depende de cada provincia. En Entre Ríos, somos los que tenemos más estructura”, afirma Erro.

Cuenta que su agrupación tiene grupos de trabajo en 14 de los 17 departamentos de Entre Ríos. Y que los delegados de cada grupo conforman una asamblea provincial. Para después de Semana Santa planean abrir la primera sede partidaria, que estará ubicada en calle Bernardo de Irigoyen 62, de la ciudad de Concordia.

“Es todo a pulmón, bancado por nosotros mismos. Se acercan muchos jóvenes, pero también muchas personas de 30 a 40 años y tenemos referentes de 60 años en algunos departamentos. Es el conjunto de la sociedad la que está cansada, desilusionada por tantas décadas de frustración”, interpreta.

La aspiración es que en 2023 “haya una boleta liberal en las elecciones de Entre Ríos” y la “gran gesta”, como la define, es que logren presentar candidatos para todas las categorías de cargo, desde gobernador hasta concejales.

Eso sí, no parecen en principio estar muy dispuestos a compartir el armado con otros sectores. Erro dice que el ex PRO, Edgardo López Osuna, que está convocando en Paraná a reunir apoyos para Milei y Espert, “no forma parte del Partido Libertario y no forma parte del equipo de Javier Milei, ni tiene su aprobación. Es una persona que se arrogó un título y no tiene contactos siquiera con nosotros. Solo fue a una reunión y no se predispuso a colaborar, dijo unas palabras y se retiró”.

En cambio, el diálogo es más fluido con Miriam Muller, la dirigente del Frente Nos, que el año pasado, referenciada nacionalmente con Milei, se postuló a diputada y reunió casi 30 mil votos, lo que la ubicó como tercera fuerza electoral en Entre Ríos, aunque muy lejos de las opciones mayoritarias, con apenas con el 3,7%.

Erro aclara que valoran el “esfuerzo” de Muller, pero que “por ahora no tenemos ningún acuerdo y cada uno sigue en su espacio”.

El escenario electoral ideal de los libertarios para 2023 sería el de una simultaneidad de los comicios provinciales con los nacionales. Pero tienen “casi la certeza de que el gobernador (Gustavo) Bordet, en un intento cobarde por desligarse del gobierno nacional, va a anticiparlas”. Igualmente, la idea es competir para “ser la fuerza liberal que represente a Javier Milei en las elecciones provinciales y luego acompañarlo en las elecciones nacionales”.