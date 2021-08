El pasado domingo 15 de agosto se llevó a cabo la Jornada en la Reserva de usos múltiples Isla del Puerto, convocada por agrupaciones de la ciudad bajo los lemas #humedalesalcongreso y #loshumedalesnosetocan en consonancia con las actividades que desarrolla la Multisectorial Humedales uniendo en kayak la ciudad de Rosario con Buenos aires para entregar en el Congreso el próximo 18 de agosto el reclamo por el pronto tratamiento de la Ley de Presupuestos mínimos para la protección de los Humedales de la Argentina y en lo local en defensa del Humedal de la Boca Falsa ante la demanda presentada al municipio local por quienes pretenden destruirlo para construir un barrio privado.

Ante un marco imponente de visitantes, cientos de ciudadanos se acercaron a los stand preparados por las organizaciones donde recibían información, podían observar especies de flora nativa y una muestra de aves de la zona, dejando plasmado con sus firmas sus adhesiones. Mientras, por el rio Uruguay más de 25 kayaquistas llegaban al humedal para abrazarlo con sus embarcaciones mientras cantaban con Nicolás Urquiza acompañando en el estribillo: …” los humedales resistirán la inundación, y nosotros los proyectos de urbanización” … A su regreso fueron recibidos por el ritmo de los tambores y baile de Uvaé cuerda candombera.

Al término de la Jornada se dio lectura al documento presentado el pasado 9 de agosto y firmado por más de 500 agrupaciones, en la cámara de Diputados de la Nación y remitido a todos los presidentes de bloque. Exigiendo el pronto tratamiento en las Cámaras de Agricultura, Intereses Marítimos y Presupuesto, ante la necesidad imperiosa que no pierda estado parlamentario.

La jornada conto con las adhesiones de: la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, el Colegio de arquitectos Regional Este, el Instituto de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cauce. El Taller Ecologista y Humedales sin Fronteras. Bloque de concejales Creer Entre Ríos C del U. Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio C del U, Bloque Uruguay se Puede C del U, Frente entrerriano Federal C del U, Bloque de concejales Creer Entre Ríos Gualeguaychú, Bloque de concejales 17 de octubre Colón ER, Natalia Noacco en nombre de Podemos Entre Ríos, Asamblea Ciudadana Concordia.

Los organizadores agradecemos a Leticia Haudemand Directora de la Reserva por su acompañamiento y autorizaciones pertinentes. Nuestro reconocimiento para: Leo Hoet por su asistencia a los kayakistas a Prefectura Naval Argentina, compañeros de las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano que estuvieron presentes, a Marlene de periodismo Móvil de Basavilbaso, a Nicolás Urquiza, Uvaé cuerda candombera, a los kayaquistas participantes, imágenes de CuchoDrone, a los medios locales de comunicación, a LT 14 Radio Nacional Paraná, a Ciudad Resiliente de FM La Tribu CABA, y todos los que de una u otra forma hicieron posible esta jornada de concientización sobre la importancia de los Humedales.

¡Los Humedales No se tocan!

Asamblea Ciudadana Ambiental. Ayuda Animal Asociación Civil. Club Observadores de Aves COA Güira Pira. Guardavidas de Concepción del Uruguay. Mil árboles para Concepción. Observatorio ambiental Río de los Pájaros. Salvemos el Río Uruguay. Vecinos por un basural. Vecinos Por los Humedales del Río Uruguay.