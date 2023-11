Javier Milei y el PRO convocaron a una sesión para exigir la liberación de rehenes de Hamás

COMPARTIR

El libertario se alió a sus nuevos socios para pedir abrir el recinto el miércoles. Le reclaman a la cancillería “todas las acciones” para lograr la aparición de 25 argentinos.

El diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, trasladó este jueves al ámbito parlamentario su alianza con el PRO para el ballotage: junto a referentes de esa fuerza en la Cámara baja, pidió una sesión para tratar proyectos de resolución que exigen al Gobierno gestiones para liberar los argentinos que son rehenes de Hamás, el grupo considerado terrorista por la mayor parte de la comunidad internacional que el 7 de octubre propició un ataque contra Israel.

Una de esas iniciativas fue presentada por el propio Milei y tiene la firma de sus dos compañeras de bancada (Victoria Villarruel y Carolina Piparo), de 27 integrantes del PRO y de Alejandro Cacace, de Evolución Radical, el bloque identificado con Martín Lousteau. Entre las rúbricas amarillas está María Eugenia Vidal, quien ya aclaró que no respalda al libertario. Cacace conoció a Milei hace un año, cuando presentó un proyecto de ley para dolarizar el sistema monetario argentino, una de las propuestas de campaña de La Libertad Avanza.

Luego del ataque de Hamás, Milei pidió en el recinto resguardar “el derecho a defensa” de Israel y la última semana cruzó al canciller, Santiago Cafiero, por repudiar las operaciones de ese país en la franja de Gaza y Cisjordania que afectaron a la población civil. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, también se diferenció de esa postura de Cancillería.

El pedido de sesión de Milei tuvo la firma de siete integrantes del PRO que trabajan activamente para su candidatura: el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Dina Rezinovsky, Fernando Iglesias, María Luján Rey, Laura Rodríguez Machado y Sabrina Ajmechet.

El temario incluyó el proyecto de Milei y otros similares de Karina Bachey (PRO), Ajmechet y la radical Karina Banfi, quien el 22 de octubre logró su reelección en la boleta de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Fue parte de un acuerdo del Comité radical de la provincia de Buenos Aires, que adhiere a la postura nacional del partido y sostiene la neutralidad en el ballotage.

La rosca de Milei

El pedido de sesión especial fue acordado por Milei y Ritondo después de la asamblea de este jueves, en la que la mayoría de los referentes del PRO se acercaron a la banca del libertario para tomarse fotos.

A través de su cuenta de Twitter, el economista anunció a la noche la presentación de su proyecto y el pedido de sesión. La iniciativa solicita a las autoridades nacionales “a accionar con todas las herramientas institucionales que nuestro sistema republicano nos provee para exigir la inmediata aparición con vida y liberación de los aproximadamente 25 compatriotas desaparecidos por el grupo terrorista Hamas, el pasado 7 de octubre en el Estado de Israel, durante los acontecimientos que son de público conocimiento”.

Gracias a los 31 Diputados de todos los partidos que acompañan este proyecto para que liberen a nuestros compatriotas. Es inaceptable la inacción de este gobierno, incluido el Ministro Massa, frente al terrorismo perpetrado por Hamas. pic.twitter.com/gXJUMdqIyW — Javier Milei (@JMilei) November 3, 2023

El debate tendrá otro capítulo incómodo para el oficialismo: Hamás no es considerada una organización terrorista en Argentina y, durante el debate presidencial, Massa prometió darle esa denominación si llega a la Casa Rosada. En la última sesión, el diputado Iglesias pidió tratar un proyecto en ese sentido, pero no fue acompañado.

La convocatoria de Milei sorprendió al jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien tiene previsto abrir el recinto el miércoles para tratar temas que incomodan a La Libertad Avanza, como las penas al negacionismo y el aumento de la inversión en la educación pública.

Al cierre de esta nota, el pedido de sesión no había sido realizado. En caso de no haber cuórum, Milei y sus aliados del PRO podrían sesionar en minoría y dejar expuesto al oficialismo, si es que no llama a una sesión para el mismo horario. Será el ajedrez de estos días.

