Javier Milei, multitudinario: “JxC y FdT me quisieron silenciar”

“En septiembre, el Ministro de Economía consideraba que la inflación iba a hacer del 45 por ciento. Señor Ministro, le cuento que la inflación está viajando actualmente arriba del 50 por ciento. Por lo tanto, si usted hace un Presupuesto con una inflación del 33 por ciento, si la inflación se viene acelerando y si la demanda de dinero se viene cayendo, ¿qué pretende que sea la inflación?, ¡Va a estar por las nubes!”, dijo Javier Milei en relación a la subida indiscriminada de precios.

“Por otra parte, considera que el tipo de cambio del año que viene será de 131 pesos. A ver, señor ministro de Economía, deje de faltarnos el respeto: el tipo de cambio es el que hay. Señor Guzmán, salvo sus amigotes, nadie puede comprar el dólar Mickey Mouse. Lo llamo así porque es la figura aspiracional de los políticos argentinos, porque es una rata que todo el mundo la quiere, pero nosotros nos estamos despertando y no se lo vamos a permitir. Obviamente el Ministro Guzmán cree que la inflación del año que viene va a ser del 33%. No está mirando los datos, parece que no se está dando cuenta que eso algún día va a explotar”, espetó, continuando su crítica mordaz a Martín Guzmán, ante una lluvia de aplausos de quienes se inscriben en los ideales que pregona desde su plataforma política, La Libertad Avanza.

“Le pido que aprenda a hacer los números. Usted es un mentiroso a sabiendas”, finalizó diciendo la voz de La Libertad Avanza sobre el Ministro de Economía, además de asegurar que quienes aprueben el presupuesto para el próximo año son “funcionales a la casta política”.

Javier Milei, José Luis Espert y Ricardo López Murphy, fuera de la “mesa chica”

Según informó el medio El Cronista, los diputados de La Libertad Avanza, Avanza Libertad y Republicanos Unidos, Javier Milei, José Luis Espert y Ricardo López Murphy respectivamente, quedaron fuera de la comisión de Presupuesto y Hacienda por un acuerdo entre el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, y Propuesta Republicana. Según transcendió, habrían pactado que la conformación de las comisiones por las que deben pasar los proyectos de ley para su estudio y mejora antes de llegar al recinto fueron integradas utilizando un método de representación proporcional estricta.

De esta manera, el Frente de Todos y la segunda minoría del parlamento, Juntos por el Cambio, lograron relegar de estratégicas comisiones a figuras de partidos menores, entre los que destacan los sectores liberales anteriormente mencionados. La aplicación estricta de tal sistema fue un pedido auspiciado por Juntos por el Cambio con el fin de relegar a las fuerzas minoritarias y así retener más poder y capacidad de tracción frente al riesgo de una oposición atomizada y negociando cara a cara con el Gobierno.