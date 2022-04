Javier Milei avanza con un armado político para sostener su proyecto 2023: quiénes lo acompañan

Busca expandir su imagen al interior del país y generar una estructura para presentar candidatos. Seguirá con fuerte presencia en los medios, el “gabinete en las sombras” y un acto en Mendoza donde explicará su idea de dolarización. El sorpresivo interés de Lula en su figura

El diputado libertario sorteó otra vez su sueldo entre más de dos millones de personas que están inscriptas. Detrás y a su lado, Karina Milei.

El diputado libertario Javier Milei empezó a avanzar con un armado político, un “gabinete en las sombras” y el diseño de planes de gobierno con el objetivo de sostener su proyecto electoral 2023. La intención es generar una estructura propia para también presentar candidatos en la mayor cantidad de distritos posibles y proyectar su imagen al interior del país y el conurbano bonaerense. Ocurre en medio de un crecimiento vertiginoso en las encuestas, que preocupa a los antagonistas de la grieta: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio .

La dimensión política que tomó Javier Milei llegó incluso a llamar la atención de Luiz Inacio Lula Da Silva. El embajador argentino y ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anoche reveló en un canal de noticias que el ex presidente brasileño, le preguntó sobre el fenómeno del diputado libertario -que tiene afinidad con el actual mandatario Jair Bolsonaro- y le pidió un informe y un discurso que reflejara sus ideas. “Se lo envié traducido al portugués”, dijo.

Más allá del momento de alta exposición, según pudo saber Infobae, el líder de La Libertad Avanza (LLA) comenzó a rodearse de un equipo que tendrá la tarea de dialogar con dirigentes políticos, referentes sociales, económicos y ciudadanos sin filiación partidaria de todo el país, con el objetivo de ir conformando una red que, el año que viene, puedan ser sus referentes locales. “Serán convocados los que no sean casta política”, aclararon al ser consultados colaboradores de trato diario con el diputado libertario.

Se trata de una decisión de importancia cardinal para darle consistencia a una propuesta electoral que por ahora tiene -con sus beneficios y límites- la dimensión y alcance que le dieron las redes sociales, los medios digitales, la televisión y la radio y la última elección que lo ubicó como tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires. El 17% de los votos que cosechó le permitió ingresar a él y a Victoria Villaruel a una Cámara integrada por otros 255 representantes.

En el equipo político de Milei -además de su hermana Karina, asesora y colaboradora todo terreno- tienen roles asignados un reducido grupo que integran el presidente del partido Libertario, Nicolás Emma, los diputados porteños Eugenio Casielles, Ramiro Marra y Oscar Zago; el diputado provincial en La Rioja Martín Menem -hijo de Eduardo y sobrino de Carlos, el fallecido ex presidente-, Edgardo Alifranco (presidente del MID-Capital), Carlos Kikuchi, y el cordobés Agustín Spaccesi. También, mediante Álvaro Ziccarelli, que integra el equipo de Amalia Granata, hay conversaciones con la diputada provincial de Santa Fe.

“ Para tener una buena estructura de cara al 2023, necesitamos un armado político fuerte y con un equipo dispuesto a trabajar por la gente. Somos una fuerza con ideas claras que no para de crecer y recorrer todos los distritos para conocer sus necesidades y ser la mejor opción”, explicó días atrás Casielles.

El diputado porteño Eugenio Casielles. El diputado porteño Eugenio Casielles.

En cuanto a partidos políticos, el objetivo es mantener y ampliar los acuerdos que La Libertad Avanza cerró con referentes del MID, el Partido Demócrata y UNITE.

En esos nombres propios el líder de la La Libertad Avanza tiene intenciones de dejar la tarea de construir esa estructura que le permita darle alcance nacional a su proyecto nacional. Tras confirmar su voluntad de ser candidato a presidente, Milei aceptó que deberá establecer un dispositivo que le permita expandir su figura y que llegue su mensaje a lo largo y a lo ancho del país. “Sabe que también la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es importante, por eso ya está su gente caminando los municipios”, explicaron a este medio desde su entorno.

Además del equipo político, Milei continuará con la conformación de su “gabinete en las sombras”, del que anunció que no dará ningún nombre. “El día que diga quién va a ser su ministro de Economía o de cualquier otra Ministerio, la casta política no va a parar de limarlos. No tiene sentido dar nombres”, asegura otro de los consultados.

Sin esclarecer si se trata de un secreto estratégico o un artificio proselitista, el diputado ya anunció públicamente que ese “gabinete en las sombras” trabaja en una propuesta para reducir a no más de ocho los ministerios y proponer una brutal reducción del gasto público, una reforma impositiva, laboral y una apertura comercial, al mismo tiempo que avanzar con la eliminación del Banco Central.

Hace pocas horas, el mismo Miieli dejó trascender que estaba dispuesto a eliminar el Ministerio de Educación: “Las escuelas dependen de las provincias, no de la Nación”, argumentó.

Acto en Mendoza

Sobre este punto, el diputado nacional Milei encabezará el sábado de la semana próxima, en Mendoza, un acto político que convocará al estilo de una “charla abierta” para abordar uno de los temas que propuso semanas atrás y que tuvo un impacto inmediato, en tiempos de inflación desbocada y depreciación del peso: la dolarización.

Será a las 19, en el Parque O’Higgins, ubicado en la calle Ituzaingó y San Luis, de la ciudad de Mendoza, uno de los cinco distritos -junto a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Córdoba y Santa Fe- donde el líder libertario tiene decidido enfocar el trabajo político en las próximas semanas. También, en el equipo político se está trabajando en la convocatoria a una reunión nacional con legisladores provinciales y concejales de todo el país.

“Queremos mostrar músculo político. En el debate y las propuestas somos fuertes. Planteamos la dolarización y toda la política se puso a discutirla. Hablamos sobre terminar con los piquetes y pasó lo mismo”, resaltó otro de los voceros consultados, quien anticipó que en los próximos días van a incursionar “con fuerza con el gasto público y con la seguridad”.