Jair Bolsonaro lamentó el triunfo de Alberto Fernández y anunció que no lo felicitará: “Argentina eligió mal”

En Doha, donde se encuentra como parte de una gira por cinco países asiáticos, Bolsonaro comentó que “es una ofensa a la democracia brasileña y al sistema judicial brasileño. Él (por Fernández) está agraviando a Brasil gratuitamente”.

El brasileño se refirió así al hecho que, por dos veces el domingo, una vía redes sociales y otra en el discurso ante la militancia kirchnerista congregada para festejar el triunfo electoral, Alberto Fernández dijo que Lula, al que visitó en la cárcel durante la campaña, estaba “injustamente preso” y reclamó su libertad.

El presidente brasileño, quien durante la campaña electoral argentina manifestó su apoyo a la reelección de Mauricio Macri y dijo que un triunfo del kirchnerismo devolvería el poder a “delincuentes de izquierda”, aseguró citado por medios brasileños que lo acompañan en Qatar que “Argentina eligió mal” y que esperaría las primeras decisiones de Fernández una vez que asuma la presidencia el 10 de diciembre para, si fuera necesario, “tomar alguna decisión en defensa de Brasil”.

Bolsonaro dijo también que fue informado que “mucha gente del PT (Partido de los Trabajadores, de Lula) estaría allá en Argentina para celebrar la victoria” de Fernández.

En otras referencias al triunfo electoral de la oposición kirchnerista, Bolsonaro dijo que no felicitará al nuevo presidente electo, aunque remarcó que su país no romperá el Mercosur y expresó su deseo de que Argentina no imponga trabas al comercio, como ocurrió durante los gobiernos encabezados por Néstor y Cristina Kirchner.

“Lamento, no tengo la bola de cristal pero creo que Argentina eligió mal. Primero Alberto Fernández ya dijo ´Lula libre´, dijo que Lula está preso injustamente, ya dijo qué vino a hacer. Sin contar la gente de la izquierda de Brasil que está allá (en Buenos Aires)”, aseguró Bolsonaro.

Y agregó: “No pretendo felicitarlo pero no vamos a indisponernos, vamos esperar el tiempo para ver cuál es la posición real de él en la política, porque él va a asumir, va a enterarse de que está ocurriendo y vamos a ver cuál es la línea que él va a adoptar”.

“Por ahora no hay saludo”, insistió, indicando también que “la gente puso en el poder a quien antes puso a Argentina en el pozo”.

Consultado si pretendía tomar alguna medida drástica en relación al Mercosur indicó que “por ahora continúa todo bien, Vamos a esperar ahora la realidad que él va a tener. Argentina no va bien, sabe que no va bien, ya escuché que mucha gente, algunas empresas, van a sacar el dinero de ahí. Parece que eso ya está ocurriendo”.

En el mismo sentido, afirmó que “no digo que saldremos del Mercosur, pero nos podremos juntar con Paraguay. No sé qué va a ocurrir con Uruguay, vamos a ver qué habrá en las elecciones de Uruguay, y decidiremos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no”.

Además, en una nueva advertencia contra las políticas proteccionistas que el kirchnerismo aplicó en el pasado, Bolsonaro indicó que “si hiere (normas del Mercosur) podremos apartar a Argentina. Esperamos que nada de eso sea necesario. Espero que Argentina no quiera en el tema comercial cambiar su rumbo” y defendió el acuerdo alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea cuestionado por Alberto Fernández en la campaña.