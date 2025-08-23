Jair Bolsonaro, entre el pedido de asilo político en la Argentina y las tensiones familiares a días del juicio en su contra

El ex presidente brasileño quedó nuevamente en el ojo de la tormenta tras las filtraciones reveladas por la Policía Federal de Brasil. Se encuentra en prisión domiciliaria y podría recibir 40 años de cárcel.

Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, planeó pedir “asilo político” al Gobierno de Javier Milei, según un informe de la Policía Federal de Brasil.

La Policía brasileña encontró, en uno de los celulares de Bolsonaro confiscados dentro del proceso por intento de golpe de Estado, un documento sin fecha en el que el líder brasileño solicitaba asilo al declararse víctima de una “persecución” por “motivos políticos”.

Según las autoridades, los elementos encontrados indican que Bolsonaro “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación” del caso por intento de golpe.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

En el texto, el expresidente brasileño alega que en su país es “perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos” y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces.

Los agentes sospechan además que el autor del archivo con el pedido de asilo, editable y sin firma, sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del ex gobernante.

En otro tramo de la charla, Eduardo Bolsonaro le avisa de que, si el Congreso “aprueba una amnistía light”, es decir, que solo contemple a la tropa del asalto a Brasilia y no al expresidente y los acusados de liderar el complot, EEUU retirará su apoyo a la iniciativa.

Eduardo Bolsonaro_NA

En otro mensaje, el tercer hijo de Bolsonaro explota e insulta por escrito a su padre después de que este dijera en una entrevista que era poco maduro, que acertaba el 90% de las veces, pero cometía un 1% de errores. Eduardo le replica con el mencionado exabrupto.

El hallazgo del borrador está recogido en las conclusiones de la investigación contra Bolsonaro y otro de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, por “coaccionar” a la Corte Suprema en el marco del juicio por golpismo que afronta el exmandatario, con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos.

La Policía sostiene que ambos son sospechosos de intentar torpedear la causa por golpismo, lo que podría encuadrarse en los “delitos de coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales”, según informó en una nota.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS.

Según las autoridades brasileñas, Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace unos seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump “a la práctica de actos hostiles contra Brasil” con el objetivo de “archivar” la causa por golpismo.

El juicio en su contra

Bolsonaro afronta en el Supremo un juicio penal bajo la acusación de “liderar” una conspiración golpista para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó a Donald Trump a imponer un arancel del 50% adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces del Supremo.