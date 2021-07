El concejal oficialista, Gastón Etchepare, confirmó que “nuevamente – como al principio del año – se han recibido quejas por el servicio que prestan las empresas de internet”. El rol pasivo de la Justicia y del área de Defensa al Consumidor

el edil apuntó a que “los usuarios no están recibiendo el servicio por el que están pagando”.

Rol pasivo

“Ayer (miércoles) estuve en contacto con Pablo Lapiduz, que es el representante local de Defensa al Consumidor, y él me decía que este año la mayoría de los reclamos fueron de Telecom/Personal, de Arnet/Fibertel y de la empresa Megacable”, detalló el concejal.

La repartición elevó “40 actuaciones a Paraná y la mayoría de las quejas fueron de Megacable”, agregó. Subrayando que “también lo llamé a Luciano Pablo, el representante a nivel provincial de Defensa al Consumidor y ellos son los que solicitaron que se inicie un sumario administrativo para sancionar a esa empresa”.

“Eso, en estos momentos está en la Justicia; hace dos meses”, comentó Etchepare. Explicando que por tal dilación, habrá un pedido formal “para acelerar estas actuaciones”.

Denuncias

Por último, el edil insistió en la necesidad de que los usuarios realicen las denuncias formales en el área de Defensa al Consumidor.

“Entiendo que es algo incómodo y que no debería pasar porque no es necesario hacerlo para que las empresas presten un servicio que se paga”, justificó. Subrayando que “cuando el consumidor no paga, el recargo es inmediato”.

FUENTE: Diario Rio Uruguay

Me gusta: Me gusta Cargando...