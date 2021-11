Increíble: Muertos por Covid-19 en USA 2021 supera a 2020

Jon Kamp, Robbie Whelan y Anthony DeBarros investigaron el tema para The Wall Street Journal en base a los datos de certificados de defunción más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Covid-19 ya no está en las noticias principales, la opinión pública no parece sensibilizada al nuevo coronavirus pero muere más gente que en el pasado.

La propagación de la variante Delta, altamente contagiosa y las bajas tasas de vacunación en algunas comunidades fueron factores importantes, dijeron expertos en enfermedades infecciosas.

El hito se produce cuando los casos de Covid-19 y las hospitalizaciones aumentan nuevamente en lugares como Nueva Inglaterra y parte del Medio Oeste, con el promedio de 7 días de nuevos casos cerca de 90.000, cuando el mes pasado fue de 70.000.

La advertencia de WSJ: