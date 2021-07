Desde la dirigencia del Centro de Comercio e Industria de Concordia explicaron ante nuestras páginas el ambicioso proyecto que impulsa reactivar la línea ferroviaria entre Concordia y la localidad de Federal.

Al respecto, resaltaron que trata sobre la reactivación de un ferrocarril que no debió haber desaparecido nunca y consideraron la posibilidad de colaborar con una parte de la provincia para reactivar esta línea y aportar al desarrollo de nuestra zona.

En este sentido, el Ingeniero Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia, dijo ante cronistas que “el proyecto que une Concordia-Federal, fue motivado por la reactivación ferroviaria que se ha dado tiempo antes de la pandemia entre Paraná y Colonia Avellaneda, por la que se ha ido avanzando en distintas estaciones en ese ramal, que es el mismo que une Concordia con Paraná, pasando por Federal”.

“Nosotros ya veníamos trabajando en esto desde hace tiempo. Incluso hemos trabajado un par de años en el proyecto que se anunció hace poco desde Salto, sobre una línea ferroviaria que conecte ambas ciudades”, destacó el ingeniero.

Del mismo modo, el dirigente de los mercantiles opinó que “analizando un poco por dónde venía la reactivación y viendo el antecedente histórico del Centro de Comercio, una de las primeras acciones que se hizo en el año 1922 fue gestionar la concreción del ramal entre Concordia y Federal. Obras que se llevaron adelante en una época en la que no había teléfono, no había rutas, no había maquinarias como ahora y se concretó en el año 30’, construido por un batallón de ferrocarrileros del ejército”, explicó el dirigente.

“Y si a esto le agregamos la tenue reactivación de un ferrocarril que no debió haber desaparecido nunca y vimos la posibilidad de colaborar con una parte de la provincia, que es la noroeste, reactivando esta línea dando desarrollo a esa zona también. Por eso empezamos a trabajar en esto, un poco en silencio y en bajo perfil porque no queríamos crear falsas expectativas dado que el ferrocarril es un tema muy caro en los sentimientos de los concordienses”, se sinceró Lampazzi.

“Entre Concordia y Federal hay poco menos de 100 kilómetros de vías y muy pocas las que están faltando porque se recuperaron algunas partes en la zona hace unos años y creemos que ahora podemos reactivarlo con los medios que contamos”, insistió el presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia.

“Desde el Centro de Comercio planteamos empezar a discutir esta cuestión, de instalar el tema, porque hemos visto muchas iniciativas que vienen de distintos ramales que se quieren recuperar y sabemos que es difícil, pero al menos fundamentar por qué queremos que vuelva ese ramal estratégicamente”, concluyó.

LA CTM DE SALTO GRANDE QUIERE UNIR SALTO-CONCORDIA:

Según el diario uruguayo El Observador, Carlos Albisu, “desde su rol de presidente en la CTM, su foco está puesto en el desarrollo regional y en posicionar a Salto Grande como un eje de atracción para inversores pero también promover la zona como un centro logístico, turístico, educativo y cultural”.

Actualmente, se está trabajando en un proyecto sobre un tren de pasajeros que una la ciudad de Salto y la ciudad de Concordia. Al respecto, Carlos Albisu explicó que el proyecto incluye “vagones de última generación, con aire acondicionado y wifi”.

Respecto del costo y el trayecto, explicó que se tratan de 29 kilómetros de vía férrea que conllevan un tiempo de viaje de aproximadamente 33 minutos con una locomotora y un vagón entre los que se llevarían 140 pasajeros.

Otro tema importante a destacar es que, según Albisu, “va a ser importante desde el costo-beneficio para gente que estudia de un lado y vive del otro o trabaja de un lado y vive del otro” porque “tendría un costo bastante más económico que otras vías de transporte para los pasajeros” y que, incluso, se están pensando en “beneficios para aquellos que viven y estudian de un lado y del otro”.

Lo que falta para la puesta en marcha del proyecto

El presidente de la delegación uruguaya explicó que hay dos factores importantes tener en cuenta: la pandemia y la infraestructura. “Acá hay un tema importante que es la pandemia. Esperamos que cuando se dé la apertura de fronteras, al poco tiempo, sobre fin de este año o el año que viene, el tren pueda comenzar a operar”, expresó al respecto.

Sobre la infraestructura, Albisu expresó que “venimos trabajando con cancillería, Ministerio de Transporte y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). La obra de infraestructura es menor porque entre el 89% y 92% de las vías están en buen estado, hay pocos detalles para arreglar”.

Además, el funcionario expresó que “la salida sería desde la Estación Midland, habría una parada estratégica en Salto Grande, otra en el Aeropuerto Internacional de Concordia, que se encuentra actualmente en obras en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, el cual será financiado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y finalmente en la Estación de Concordia”.

