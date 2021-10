IMPREDECIBLE: El dólar blue trepó y alcanzó su máximo histórico

El dólar blue volvió a trepar. El paralelo anotó este viernes un alza de $ 4 para cerrar en $ 192 para la compra y $ 195 para la venta , con lo cual aceleró la tendencia alcista que empezó a mostrar en las últimas ruedas y alcanzó su máximo histórico, al que había llegado hace un año atrás.

De esta manera, la cotización informal registró un avance de $ 8,5 durante la semana. Además, con este último incremento, amplió la brecha a más de 96% respecto al tipo de cambio mayorista, mientras que con el minorista se ubicó por encima de 86%.

Brecha cambiaria: por qué el mercado anticipa más presiones

Los dólares financieros, una vez más, volvieron a estabilizarse sobre el cierre, luego de haber operado alcistas al interior de la jornada. De este modo, el MEP y el contado con liquidación (CCL) finalizaron con un leve avance de 0,2%, apenas por encima de los $ 179.

El mayorista, en tanto, cerró en $ 99,39, dos centavos arriba del cierre previo, mientras el minorista se mantuvo en $ 104,75 en Banco Nación y en $ 104,94 en el promedio de las entidades. De esta manera, el dólar “ solidario ” cotiza en $ 173 en promedio, unos $ 22 por debajo del blue.