Horror en La Pampa. En agosto, una vecina denunció que al nene lo golpeaban y la policía no intervino

Pero rápidamente le retrucó y lo desmintió “el hermano de la vecina”: “Señor Daniel Guinchinau, déjeme presentarme, mi nombre es Pablo Omar González. Yo fui quien se comunicó con el 101 aquella noche del 25 de agosto. Solicité un móvil y les describí la fachada del inmueble, ‘un paredón blanco con portón de chapa’, e indiqué ‘es en el departamento 2, en el 1 vive mi hermana, que es quien escuchó todo’. Pasó mucho tiempo hasta que mi hermana me dijo ‘ahí llegaron’ y están gritando ‘señora nos llamó el hermano de su vecina, dice que están golpeando a un niño’, gritaban desde la calle. No le dieron mayor importancia y ni siquiera se dignaron a constatar cómo estaba el niño en ese momento. No se escude cobardemente detrás de un ‘pasaron mal la dirección’. El tema es que el efectivo que se presentó no actuó como debería de haber actuado. Hágase cargo de su puesto y capacite a los oficiales y agentes para que puedan tratar con la sensibilidad, seriedad y respeto por el uniforme que visten. Y si le queda grande el saco, adelante con sus ‘vacaciones permanentes’, que seguramente hay alguien con ganas de colaborar seriamente en proteger y servir a la comunidad que han de resguardar. Usted juró en algún momento salvaguardar a los ciudadanos. Hágale el favor de ocuparse de sus labores y no de desinformar de tal forma a la gente”.