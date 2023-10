HORROR: denuncian que Hamás decapitó a al menos 40 bebés y se reportan bombardeos en Gaza

COMPARTIR

Así lo confirmó uno de los oficiales del ejercito israelí, quien sostuvo: “Esto no es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre”.

Las Fuerzas de Defensa Israelí acudieron con varios corresponsales internacionales de guerra al kibutz de Kfar Aza en el que una nueva ofensiva por parte de Hamás ha terminado con la vida de al menos 100 personas, tal y como confirmaron los periodistas desplazados, quienes adelantoarn la aterradora noticia de 40 bebes asesinados.

Uno de los oficiales del ejército de Israel declaró a una reportera de la televisión local ‘i24 News’ que entre los restos del ataque han hallado “al menos 40 bebés, algunos de ellos decapitados” en otra gran muestra del horror provocado por el grupo terrorista islamista.

“Esto no es una guerra. No es un campo de batalla: es una masacre. Ves a los bebés, a sus madres y sus padres, en las habitaciones y refugios donde trataron de ponerse a salvo… y cómo los terroristas los han matado. No es una guerra”, declaró el general Itai Veruv mientras paseaban en medio de las ruinas y el silencio.

El conflicto deja ya más de 1.600 víctimas mortales, ya que Israel ha confirmado más de 1.000, mientras Gaza, 680.

Por otra parte, continuaban los bombardeos tácticos de Israel contra Gaza para tratar de debilitar a Hamás y dejarlo de esta manera sin fuerza y que vayan perdiendo poder de fuego, lo que se apreció en en la noche de Israel

En el contexto de una contraofensiva aérea, los israelíes atacaron durante la noche de medio oriente. Además, se informó que le cortaron la energía eléctrica y que el combustible podría comenzar a escasear en las próximas horas.

Por otra parte, la población palestina también sufre los embates de Hamás, por lo que conflicto afecta a cerca de dos millones de personas que rodean la zona central de la guerra entre Hamás e Israel.

COMPARTIR