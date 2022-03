Hay cuatro misioneros que esperan ir a Ucrania para brindar ayuda

El 24 de febrero el presidente de Ucrania hizo un llamado para que todos los extranjeros puedan ir a brindar ayuda a ese país gravemente afectado por la guerra y fue así que varios argentinos se ofrecieron como voluntarios.

POSADAS. Gabriel Cardozo, un joven posadeño se ofreció para ir como voluntario a Ucrania junto a otros argentinos. En el equipo, además de Cardozo hay otros tres misioneros.

“El grupo está conformado por varios compatriotas, somos cuatro misioneros que estamos enlistados. Mucha gente de Misiones estuvo comunicándose para enlistarse”, contó el joven a este medio.

Y agregó: “todo el grupo estuvo muy pendiente del conflicto, inclusive antes que el presidente de Ucrania haya hecho este llamamiento para que todos los extranjeros podamos ir a brindar la ayuda necesaria”, declaró.

“El 24 de febrero había salido el llamamiento oficial del presidente de Ucrania y esperábamos, por lo menos, brindar una ayuda de acá, pero por suerte se nos dio la posibilidad de hacernos presentes allá y dar una mano”, reveló Cardozo, quien comentó que se comunicó con la Embajada de Ucrania y ahora espera respuestas.

Asimismo, dijo que necesitan ayuda económica e hizo un pedido a las personas de alto poder adquisitivo: “hacemos un llamado a los empresarios ucranianos o las personas que tengan un poder adquisitivo un poco mejor que el nuestro y nos digan que pueden colaborar con un pasaje, no queremos recibir ningún centavo en efectivo ni donación. Mucha gente me escribió pidiendo CBU, pero no queremos molestar a la persona trabajadora que también están luchando como nosotros”, declaró el joven.