Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y viento para este jueves. Entre Ríos, una de las 16 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas y viento para este jueves 8 de enero, con impacto previsto en 16 provincias del país. Según informó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos que podrían ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormenta rige para el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, Córdoba, el sur de La Rioja, el centro y norte de San Luis, el este de San Juan y el noreste de Mendoza. En estas áreas, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 50 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por tormenta alcanza al sudoeste de Entre Ríos, el sur y norte de Santa Fe, el centro y sur de Mendoza, el centro de San Juan, el centro de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, el sur y centro de Corrientes, Chaco, el centro de Salta y el centro y este de Jujuy. En esas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por viento para el sur de Santa Fe, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y La Pampa. Según el parte, estas áreas serán afectadas por vientos del sudeste que rotarán al sector este, con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Frente a la alerta naranja por tormenta, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma. Se aconseja salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. También se sugiere cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas. Como medida preventiva, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, además de cargar los celulares con anticipación y tener a mano los números de emergencia.

Para las zonas bajo alerta amarilla por viento, el organismo aconseja evitar salir si no es imprescindible y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos. También recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

