Guerra de Ucrania: las tropas desafiantes les dicen a los rusos: ‘Váyanse a casa mientras todavía están vivos’

Los soldados ucranianos pueden tenerlo difícil, pero los rusos parecen no haber estado particularmente preparados para otra cosa que no sea la campaña más corta posible en Ucrania. Los cadáveres que he encontrado en la nieve estaban mal vestidos para una campaña de invierno, y los soldados ucranianos dicen que encontraron las raciones más escasas con ellos.