Gualeguaychú es violeta: LLA arranca con un contundente triunfo

Con resultados sólidos en barrios considerados “clave” y un desempeño destacado en el centro y macrocentro de Gualeguaychú, la alianza La Libertad Avanza parece haber alcanzado una ventaja significativa sobre Fuerza Entre Ríos.

El búnker ubicado en la costanera se encuentra lleno y tanto dirigentes como militantes celebran con entusiasmo los resultados de la jornada electoral.

Fuentes indican que se estarían registrando tendencias similares en las principales ciudades del interior del departamento, consolidando la ventaja de La Libertad Avanza en la región.

Fuente: r2820