GIRA PRESIDENCIAL Atentado global: Fernández llevará a la ONU el ataque a Cristina

La conmoción nacional por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner llegará hasta las Naciones Unidas. El martes, en Nueva York, el presidente Alberto Fernández hablará sobre violencia política y condenará el ataque a la vicepresidenta frente a los líderes mundiales, al tiempo que en Buenos Aires seguirán las negociaciones para abrir el diálogo con la oposición.

Fernández hará una referencia al ataque a Cristina en el marco del discurso que dará ante la 77° Asamblea General, el primero presencial desde que asumió la presidencia. El primer mandatario abordará el atentado en el marco de una mención a la violencia política se vive no solo en Argentina sino también en otros países, como en las campañas presidenciales de Brasil y Colombia.

Fernández agradecerá la solidaridad que recibió la vicepresidenta de parte de varios países miembro de la ONU. El anfitrión, Estados Unidos, fue uno de los que más alzó su voz: desde el secretario de Estado, Antony Blinken, hasta los líderes parlamentarios republicanos y demócratas se pronunciaron en conjunto en contra del intento de magnicidio. «Estamos con el Gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio», dijo Blinken hace dos semanas.

The United States strongly condemns the assassination attempt on Vice President Cristina Fernandez de Kirchner, @CFKArgentina. We stand with the Argentine government and people in rejecting violence and hate.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2022