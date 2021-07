A George R.R. Martin tampoco le gustó el desenlace de “Game of Thrones”

Martin, de 72 años, compartió durante un tiempo en la sala de guionistas del programa, pero como a lo largo de las temporadas y las urgencias que tiene la televisión, tan diferentes a las de la literatura, se fueron acumularon tantos cambios que no le gustaron a los seguidores ni a él mismo, tomó distancia y se abocó de lleno a trabajar en el próximo libro de la saga que, según admitió, le dará la oportunidad de reescribir ese final.

“Mi retraso hizo las cosas un poco extrañas porque ahora la serie iba delante mío y tomaba direcciones algo diferentes. Ahora, todavía estoy trabajando en el libro, pero verás mi final cuando salga”, dijo Martin, quien pese a la insistencia de sus fans se niega a revelar siquiera una fecha aproximada de lanzamiento de “Vientos de invierno”. Vale recordar que el año pasado dijo en una entrada de su blog, que la cuarentena le dio un buen impulso para progresar en el trabajo: “Paso muchas horas todos los días en ‘Los vientos del invierno’ y hago un progreso constante. Ayer terminé un capítulo nuevo, otro hace tres días, otro la semana anterior”, escribió Martin, y advirtió: “Pero no, esto no significa que el libro esté terminado mañana o que se publique la semana que viene. Va a ser enorme y todavía me queda un largo camino por recorrer. Tengo días malos que me deprimen y días buenos que me animan, pero en general estoy satisfecho con la forma en que van las cosas “.

El séptimo y último libro de la serie será “Sueño de primavera”, y todo indica que Martin ni siquiera empezó a escribirlo. Sin embargo, sí ha encontrado tiempo para trabajar en la continuidad de la serie en televisión, donde ha co-creado la serie precuela de “Game of Thrones”, que se titulará “La casa del Dragón” y contará con 10 episodios que se emitirán en 2022.