Gasoducto: lanzarán nueva licitación y fijan fecha para el próximo tramo

La nueva licitación del Gasoducto Néstor Kirchner comprende casi 500 kilómetros. Desde la cartera de Economía aclararon a los tres interesados que deberán hacer financiamiento en dólares.

El Gobierno lanzará esta semana la licitación para el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. La diferencia con la primera etapa consistirá en que los interesados deberán aportar el financiamiento en dólares. El anuncio llega luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pusiera fecha a la inauguración de las obras de reversión del gasoducto norte para el 14 de mayo del 2024. La ampliación de la infraestructura permitirá al país llegar con el gas de Vaca Muerta a otras 7 provincias del norte y exportar a Brasil y Chile.

Esta semana la empresa estatal Energía Argentina, que encabeza Agustín Gerez, lanzará la primera licitación para la Etapa II del Gasoducto Néstor Kirchner. Lo que el Gobierno inauguró en julio pasado fue el primer tramo, de 573 kilómetros, que va desde Tratayen, en Neuquén, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, lo que permite llevar el gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos. La segunda etapa será de 467 kilómetros e irá desde Salliqueló hasta San Jerónimo, en Santa Fe.

La licitación que se conocerá esta semana será para convocar a las empresas para proveer la chapa y los caños del gasoducto. Luego habrá una segunda etapa de la licitación para el llamado a la construcción, tal como ocurrió con el primer tramo. Según fuentes oficiales, se espera que la obra finalice a fines del 2024 y tenga un costo de u$s 3.000 millones.

En este caso, las empresas interesadas en la licitación deberán sumar el financiamiento. De momento, la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, tuvo consultas concretas de tres interesados para la producción de los tubos de 36 pulgadas.

La semana pasada, cuando Massa estuvo en Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) confirmó que podría financiar por u$s 400 millones a diez años a Techint-Usiminas, la alianza del gigante siderúrgico argentino y de Brasil, en su presentación a la licitación. Así se lo hicieron saber en el encuentro que mantuvo la comitiva argentina con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El interés de Brasil radica en la posibilidad de acceder a la energía que se produce en Vaca Muerta, a un costo menor que la que importan actualmente, en las ciudades industriales del sur del país. Para ello, el gas podría abastecerse cuando se finalice la obra del Reversal del Norte, y se acuerde con Bolivia el uso de la infraestructura. O en tal caso, deberían realizarse nuevas obras entre Uruguayana o Montevideo y Porto Alegre.

Además, Energía recibió el interés de compañías de otros países. Por un lado, en la gira de Massa por China, el gigante energético Power China manifestó que buscará sumarse a la licitación. En la misma línea lo hizo una empresa Saudí, que podría contar con financiamiento de Eximbank.

Reversal del Norte

La licitación para el segundo tramo del gasoducto llega a menos de 15 días que se lanzara la licitación para el tramo llamado Reversal del Norte. El cronograma oficial indica que el 29 de septiembre se recibirán las ofertas y el 16 de octubre se firmarán los contratos, para que en noviembre comiencen las obras.

El viernes pasado, en el día de la industria de la Unión Industrial Argentina (UIA), Massa se animó a hacer lo mismo que hizo con el primer tramo del gasoducto: ponerle una fecha de finalización. Ante industriales, anticipó que estará listo para el próximo 14 de mayo, “gobierne quien gobierne”. Según el candidato a presidente de Unión por la Patria, la obra le permitirá a las provincias del norte acceder a “energía más barata”, que hoy se paga a u$s 12 importarla desde Bolivia, y en Vaca Muerta se paga u$s 3,5, lo que le dará “mayor competitividad a la industria”. Es que además, desde Bolivia ya anticiparon que necesitarán finalizar antes del contrato de provisión de energía, que vencía en 2026. Desde 2024 podría no estar garantizada la provisión en firme. (Ámbito)

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print 0 Shares