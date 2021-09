“Fundamentalista”: la inesperada chicana contra Cristina Kirchner de una reconocida dirigente peronista

La exprimera dama y dirigente peronista, Hilda Chiche Duhalde fue muy crítica con el rol de la política en el contexto actual. La exsenadora reapareció en televisión y habló de la situación social y económica que se vive en los barrios y la nula respuesta de los políticos. Además, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con una inesperada chicana.

Duhalde comenzó su entrevista en A24 planteando que los partidos políticos “están desapareciendo”. En ese marco, sostuvo que la solución no pasa porque el peronismo reconozca los enormes errores que ha cometido sino que “la política tiene que ver cómo se une con el resto de los partidos para ver si encuentra puntos en común”. La exprimera dama propuso una unión para encontrar una salida entre todos.

Chiche Duhalde también manifestó que la política ha perdido la intensión de vocación, de sueño y de cambiarle la vida a la gente. “Muchos políticos son más empresarios que otra cosa”, subrayó y propuso: “Juntémonos todos los que podemos aportar y planeemos un proyecto común de acá a 20 años”. En ese momento, le preguntaron si la vicepresidenta podía ser parte.

A lo que respondió con una inesperada chicana: “A Cristina no la veo con esa voluntad porque es una fundamentalista, es muy difícil tratar de convencerla”. Siguiendo la misma línea, Duhalde afirmó que “la sociedad está en el horno” y solamente para comer. “La lógica les tiene que indicar que no pueden seguir entregando cosas y suponer que la gente es tan ignorante que no se da cuenta. La gente no está pensando en temas macroeconómicos ni lo que se debate en televisión”, completó.

Los planes y la pobreza

En ese sentido, aclaró que será peronista hasta que se muera. “Nací en una etapa que el peronismo ofrecía salud de calidad, educación de calidad, trabajo”, señaló y afirmó que sin embargo “este no es un gobierno peronista”. Por último, consideró que la cantidad de planes y ayudas sociales de los últimos años no ha demostrado nada porque “la pobreza sigue creciendo”.