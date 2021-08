Se trata de Carlos González que no se sabe a ciencia cierta si cuenta con Decreto de nombramiento como nuevo Director de Turismo de Puerto Yeruá. Instituciones como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el INTA, la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y otras, aportaron a un evento que se realizará en un lugar sin homologación como alojamiento. Como si esto fuera poco, en el marco de las actividades a desarrollarse el próximo domingo 5 de setiembre, se realizará senderismo interpretativo e histórico, actividades que viene desarrollando el proyecto Salto Grande Explora en su “Circuito Artigas”, que el intendente Daniel Benítez por todos los medios se opuso a su realización.

Como es de público conocimiento, la Gestión de Daniel Benítez al frente de la Municipalidad de Puerto Yeruá se caracterizó desde el principio en realizar acciones insólitas, como por ejemplo la de echar a la Secretaria de Turismo, Micaela Penco a apenas 6 meses de haber comenzado a trabajar y sin ninguna razón que avale tal medida.

Desde hace más de un año que no había un titular en la cartera de Turismo y muchos se preguntaban del porqué si la localidad de Puerto Yeruá es por excelencia una ciudad turística, no funcionaba siquiera un departamento.

Diario del SUR Digital, pudo saber este viernes y por boca de un funcionario de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Horacio Addy, que está a cargo de Desarrollo Regional, que Carlos González se presentó en una reunión como el nuevo Director de Turismo de Puerto Yeruá, cargo que el mismo González mantuvo durante años en la gestión de Fabián Cevey. Fue en esa reunión que en nombre de la Municipalidad de Puerto Yeruá organizaron el evento a concretarse el 5 de setiembre próximo.

Complejo “San Isidro”

El evento que tiene varias actividades a desarrollarse, tiene dos lugares concretos a realizarse, uno en la Plaza principal de Puerto Yeruá y otro en un predio privado conocido como Complejo San Isidro, propiedad del abogado Martín Maschio que según pudo saber Diario del SUR Digital, no tiene inscripción de homologación en la Municipalidad de Puerto Yeruá como hospedaje. Es más, en el predio de la propiedad se halla una construcción de grandes dimensiones para hotelería sin cartel de obra y un tanque tipo australiano reacondicionado también en construcción y sin cartel de obra, lo que hace presumir que el titular tiene algún tipo de relación para eludir a lo que todo vecino de Puerto Yeruá que construye tiene la obligación de cumplir con las ordenanzas vigentes.

Instituciones involucradas

Tanto la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, como las demás nombradas, aportaron a un evento que se tiene entendido no cumple con lo que exige la Ley. Carlos González no es un desentendido en la materia, pues ha estado durante años desempeñándose en esa cartera y no puede hacerse el distraído. De continuar esta irregularidad, tanto González, como el intendente Daniel Benítez son responsables y estarían incumpliendo en los deberes de funcionarios públicos.