Fue a aplicarse una vacuna y denunció acoso

Una chica de 18 años acudió al Hospital José María Miranda, de Cerrito -a 45 kilómetros de Paraná- a aplicarse una vacuna para el tratamiento de una alergia. Llevó consigo la dosis a aplicarse y golpeó el consultorio Nº1. La atendió un enfermero. El enfermero cerró la puerta, algo que la extrañó porque eso no sucede en forma corriente.

En el interior del consultorio, la chica soportó una situación gravísima: el enfermero comenzó a acosarse, y tuvo un intento de impedirle que saliera. El hecho fue puesto en conocimiento de la directora el Hospital Miranda, Claudia Picconi, aunque el caso derivó en una presentación ante la Justicia: el Juzgado de Paz de Cerrito, que impuso medidas de restricción al denunciado, abrió una causa por violencia de género.

El hecho, relatado en primera persona por la víctima, señala que al mismo momento que ingresó al consultorio, «mientras yo me sacaba la manga de mi buzo, él me decía `qué grande estas`. `¿Cuántos años tenés?`. Y yo le contesté bien educada, ya que para mí era un hombre de confianza, estoy por cumplir 18´ (…) Cuando terminó la vacuna, que me estaba poniendo el buzo, me agarró la mano y me hizo dar una vuelta mientras me miraba la cola (…); se inclinó enfrente mío, quedando a la altura de mi cintura y yo me tiré para atrás».

A pesar del rechazo y la incomodidad de la joven, el enfermero siguió con el acoso. `¿Cuándo vamos a salir?` Y yo le dije que no me dejaban y me dice: `¿Tu madre no te va a dejar salir? Y yo le dije que no, que el que no me dejaba era mi novio, se lo remarqué, y él me dijo: `Ah, pero podemos salir a escondidas, sin que nadie se entere, si total yo tengo esposa`. Cuando me arrimé a la puerta, callada y asustada, sin saber qué hacer, él se encima a la puerta sin dejarme salir; no podía abrir la puerta (…) abrí la puerta como pude y salí. Él salió atrás mío; cuando estaba saliendo, me dice: `Chau, preciosa`, y me tiró un beso”.

El hecho ocurrió el 29 de abril de 2021 y salió a la luz a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 16 de este mes. A través del decreto Nº 3.624, del 20 de octubre de 2022, el Ministerio de Salud dispuso la instrucción de un sumario al enfermero Jorge Alberto Piacenza, personal del Hospital Miranda de Cerrito, «por hallarse su conducta presuntamente

incursa en las causales de cesantía».

El Hospital José María Miranda, de Cerrito, donde se denunció la situación de acoso a una paciente.

Desde el Hospital de Cerrito le pidieron un descargo al enfermero a partir de la denuncia de la joven. Rechazó todo.

No obstante, intervino el Juzgado de Paz de Cerrito, que comunicó a través del Oficio N° 98/2021, en el marco de las actuaciones N° 36112, el inicio de una acción por violencia de género de conformidad a la Ley 26.485 contra el enfermero Jorge Piacenza, y se le prohibió realizar «actos violentos, molestos y/o perturbadores, por cualquier medio, hacia la denunciante, Sra. (…) y hacia su hija (…) y su entorno familiar, ya sea en el domicilio, en el lugar de trabajo o en cualquier otro sitio, a través de cualquier medio, ya sea llamados telefónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, o por cualquier red social».

Fuente: Entre Rios Ahora