Frigerio visitó Concordia con la llamativa ausencia de sus socios peronistas

Sin pata peronista, solamente lo acompañaron algunos dirigentes del PRO, de la UCR y el ex bustista Cristina.

Frigerio caminó Concordia, recorrió Barrio Fátima, La Bianca, el parque industrial, entre otros lugares. Eso fue el jueves de ésta semana.

Un puntero de La Bianca, que lo miró desde lejos nos comentó: “No perdemos la esperanza de dar vuelta la historia; nos conviene ir de puntos, porque ya todos lo dan ganador a Frigerio, pero vamos a sorprender”.

Agregó: “Ya en los barrios saben que Rogelio trabajó durante todo el mandato para Macri y ahora increíblemente como buen desmemoriado que es, salió a criticar el ajuste de Massa. La gente tonta no es”.

Llamó la atención, justamente durante la recorrida en la que se lo vio acompañado de algunos dirigentes del espacio “Juntos”, como Lorena Aguilar, la Concejal Reta Urquiza (entre otros), que fue muy notoria la ausencia casi absoluta de peronistas. No brilló como en otras oportunidades la logística del Diputado Manuel Troncoso, su mano derecha, que le permitía esa “bajada” con bolsas de mercadería. La matriz del asistencialismo que ellos cuestionaban la utilizaban para hacer política. “No podemos llegar sin algo”, resumen. No se los vio rodeándolo a diferentes militantes peronistas, muy cercanos en las legislativas como Eliseo “Gareca” Blanco, Farol Braga, Guido Roda, Pichanga Acosta, Acevedo, etc.

Peronistas que trabajaron con él para las legislativas pasadas; apenas si apareció su última incorporación, el ex bustista Eduardo Cristina, que es demasiado poco.

La ausencia de justicialistas no se sabe si fue por disconformidad de dichos militantes por el “cierre de canilla” que aparentemente se da por estos días, para “guardar energías” para más cerca de las elecciones o porque los radicales y los del Pro le reprocharon demasiada “peronización” y tienen miedo que los muchachos, acostumbrados a jugar fuerte, “se les queden con el mandado” manoteando cargos llegado el momento y los dejen con las manos vacías o si Rogelio está “levantando el pie del acelerador” por alguna palabra empeñada con autoridades provinciales.

No se sabe. La impresión, dicen algunos analistas, es que “entregará” Concordia para que siga manejada por peronistas. “En el fondo Rogelio confía más en ellos que en nosotros, porque él también es peronista” expresan cómo coincidiendo con ese análisis, en off en las huestes ultra radicales, de un sector que está dudando de la jugada de Frigerio, a quien le desconfían, e identifican como peronista.

“El archivo no miente”, sostienen.

Armando Gay, actual Senador Provincial, Angel Giano, el Rey de los Contratos”, y quizás Edgardo Kueider, Bahler, o porque no Calucho Cresto, Francolini o Mayda Cresto, o Claudia Villalba (Concejal) -todas del riñón de Enrique- puedan sacar provecho, si esa información es certera. Asueta, del Bordetismo, también quiere que ésta sea la suya. Se entusiasma y batallará.

El peronismo gobernante asistió a una pelea que algunos entendieron simulada o armada entre Juan Carlos Cresto (Calucho) y el intendente actual (Alfredo Francolini) porque revocó este último la concesión de la línea de colectivos urbana N°9, y aquel no quería. Esa circunstancia que originó una reacción del hombre fuerte del clan Cresto, expresada en una dura carta.

El tema llegó a la sesión del Concejo, con un triste papel de Juan Domingo Gallo, que en soledad pretendió que el Ejecutivo diera marcha atrás. “Gallito es así”, decían con resignación otros compañeros de bancada. Tanto fue el desconcierto, que los concejales opositores terminaron por bancar el accionar del Intendente Francolini.

“Los peronistas no nos peleamos, nos multiplicamos”, dijeron desde el entorno del viejo Juan Carlos, que sigue, pese a su edad, muy activo.

El fantasma del pacto con Bordet-Frigerio y sus posibles consecuencias, siempre está al acecho.

Parece que otros radicales no se dieron por enterados de esa posible “entrega” y “ni la ven” a esa chance. Carlitos García, el histórico dirigente radical, apoya a capa y espada a Leandro Lapiduz, un empresario gastronómico de una familia que hace años se dedica a ese rubro (hijo del famoso “Pelado Lapiduz”); competirá aparentemente con Marcelo López (el monito) hijo del extinto ex Senador Nacional, y también histórico caudillo Alcides “Mono López); se suma a esa grilla Guillermo Marcone, quien es del Mid y Eduardo Caminal del Pro. Nada está definido aún.

Asimismo estuvo por Concordia y se mostró con el Juez Jubilado Bernardo Salduna, el Académico Miguel Piedecasas. Dio un curso en el Colegio de Abogados de Entre Ríos Sección Concordia sobre “Derechos de Consumidor” y se apresta para competir en una de las listas del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Lo cierto es que está todo por verse en Concordia; es la segunda ciudad de la Provincia.

Es increíble que en la capital del peronismo el mandamás de la Fiscalía sea el radical José Costa, que es el cónyuge de Analía Cardoso, abogada, que actualmente es la Presidenta del Comité Departamental de la UCR, nos dijeron desde una repartición de la Defensoría de Concordia, que responde al “Maxi Benítez”, mofándose porque perdieron Goyeneche, García, etc, las elecciones de la Asociación de la Magistratura.

Luego cerró “acá puede darse cualquier cosa”. Y tal como está de entreverado el panorama, parece que es así nomás, en Concordia por ahora el final está totalmente abierto, y como una pelota de rugby las elecciones pueden picar para cualquier lado.

