Encabezado por Emilio Martínez Garbino y Luis Leissa, el sector de Entre Todos Entre Ríos (ETER) mostró su respaldo a la “Lista Juntos 502 A” con un encuentro que se desarrolló en el Club Quilmes de la localidad de Gualeguay. “Tenemos un espacio amplio, con referentes de diferentes sectores políticos que nos une el sentido común”, destacó Rogelio Frigerio

A poco más de 10 días para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la lista encabezada por Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Atilio Benedetti recibió el respaldo en el Club Quilmes de Gualeguay de un amplio sector que representa al peronismo no Kirchnerista, referenciados con ETER.

Entre otros, estuvieron presentes los ex legisladores Emilio Martínez Garbino y Luis Leissa, Sebastián Schaumann (ETER Gualeguay) y el presidente del Nuevo Espacio Gualeguaychú, Francisco Álvarez. Además de referentes de Juntos por Entre Ríos como la intendenta de Gualeguay Verónica Berisso, y los senadores Alfredo De Angeli (Nacional) y Francisco Morchio (Provincial).

“Todos los dirigentes de este amplio espacio político priorizamos el sentido común antes que las ideologías. A todos nos une las ganas de trabajar por una provincia con más trabajo, con mejor educación y sobre todo por una Entre Ríos que tenga como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo”, sintetizó Frigerio

El encuentro en Gualeguay cerró con una foto grupal que refleja el apoyo del sector del peronismo no kirchnerista a la Lista 502 A y también el respaldo de un grupo de vecinos del Barrio Molino, uno de los barrios más populosos de la localidad.

Declaraciones de la precandidata a diputada nacional Marcela Antola, quién sufrió en la tarde de hoy un siniestro vial en el ingreso de Gualeguay. Marcela iba sola en su vehículo

“Quiero agradecer el afecto y calidez recibidos en estos momentos ante la preocupación por el accidente automovilístico ocurrido en la tarde de hoy en mi ciudad, mientras conducía mi vehículo, al salir de una de las actividades de campaña prevista.

Ante todo brindarles tranquilidad, ya que afortunadamente tanto el conductor del otro automóvil como yo nos encontramos bien, fuera de peligro y sin heridas de gravedad.

En mi caso particular, me realizaron los estudios y controles de rutina pertinentes en el Hospital San Antonio, y ahora me encuentro en observación, realizando el debido reposo indicado en mi hogar; con el seguimiento sanitario correspondiente ante cualquier eventualidad.

Desde ya, y una vez más, muchas gracias, en cuanto supere este mal momento no tengan dudas que continuaré con nuestras recorridas, escuchando a nuestros vecinos ya que pese a los contratiempos nada nos detiene en seguir soñando con una mejor provincia para todos”.