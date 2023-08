Frigerio: «Logramos un claro y contundente triunfo en Entre Ríos»

“Logramos un claro y contundente triunfo de Juntos por Entre Ríos por casi 10 puntos de diferencia. Ganamos en Paraná, ganamos contundentemente Gualeguaychú y estamos peleando el departamento Concordia y Concepción del Uruguay, palo a palo”, resumió el precandidato a gobernador por Juntos Rogelio Frigerio.

El dirigente volvió a mostrarse en contra del sistema actual de elecciones al decir que espera que “esta sea la última vez que votemos de esta manera” y aprovechó, acto seguido, para “felicitar por el comportamiento cívico de todo nuestro pueblo».

«Hemos dado muestras de lo que somos capaces los entrerrianos, teniendo la participación más alta del país en estas elecciones. Han votado, como corresponde, la gran mayoría de los entrerrianos y eso me llena de orgullo”, aseveró.

Sobre los guarismos que dejó las primarias de este domingo, interpretó: “Somos conscientes de que gran parte del voto de nuestra gente en la provincia y en el país, estuvo vinculado con la bronca y decepción que sentimos los argentinos y los entrerrianos por los tiempos que corren y que cuando la gente no festeja, la política no debe festejar y debe escuchar lo que el voto quiere decirle a los políticos. En el 2021 las urnas hablaron, aproximadamente el 70% de los entrerrianos le dijo que no a las políticas kirchneristas y el oficialismo hizo todo lo contrario, profundizó un rumbo que para la gran mayoría de los entrerrianos, como se vuelve a comprobar en esta elección, no es el rumbo que queremos para nuestra provincia y país”.

«Nuestro espacio tiene la obligación, luego de estar gobernados larguísimos 20 años por el mismo signo político, de generar confianza en la gran mayoría de los entrerrianos para que sepan que somos una opción preparada para gobernar y eso vamos a profundizar en estos dos meses”, puntualizó.

“Es claro el mensaje de que tenemos que seguir juntos como estuvimos siempre en estos años que venimos construyendo esta opción y proyecto de transformación y desarrollo para la provincia de Entre Ríos, por eso termino de hablar recién con Pedro Galimberti con quien nos vamos a juntar en estos días”, confió para cerrar con una arenga: “Estamos ante una oportunidad histórica, no la dejemos pasar, es ahora”.

