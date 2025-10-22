Frigerio junto con candidatos de ALLA en Concordia: “Tenemos que sostener este camino difícil, pero es el único posible”

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una conferencia de prensa junto al intendente Francisco Azcué, Candidatos por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Andrés Lauman, donde destacaron la necesidad de “no ser indiferentes” en las próximas elecciones y ratificaron el rumbo de transformación impulsado por el gobierno nacional.

En el marco de una nueva visita a Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio aseguró que “ya no sabe cuántas veces” ha estado en la ciudad durante su gestión, y destacó el desafío conjunto con el intendente Francisco Azcué de “sacar adelante a Concordia después de 40 años de populismo”.

“Esta elección es importante. Hoy la política se divide entre los que quieren que al Gobierno Nacional le vaya bien, para que le vaya mejor a todos los argentinos, y los que ponen palos en la rueda para que fracase y volver ellos al poder después de tantas oportunidades que ya tuvieron y desaprovecharon”, expresó Frigerio.

El mandatario provincial subrayó que el país atraviesa “un camino difícil pero necesario” hacia la estabilidad macroeconómica, y advirtió que los argentinos “no pueden tirar por la borda el esfuerzo de estos 20 meses”.

“Tenemos que sostener el rumbo. La estabilidad no es fácil, pero es la base del desarrollo y el crecimiento sostenido. Falta poco para lograrlo. No podemos ser indiferentes, porque ser indiferentes es ser cómplices del pasado”, enfatizó el gobernador entrerriano.

Consultado sobre el escenario electoral, Frigerio consideró que “todo dependerá de los entrerrianos de bien que vayan a votar” y remarcó que el oficialismo necesita más representantes en el Congreso “para profundizar la transformación que el país necesita”.

“El Congreso actual es un piquete a la transformación. Necesitamos más diputados y senadores que representen al laburante, a la PYME, al campo, a la industria, al sector público que también sufre la burocracia y los privilegios”, señaló.

Azcué: “Estamos poniendo orden en el desastre que heredamos”

Por su parte, el intendente Francisco Azcué ratificó su apoyo al rumbo nacional y provincial, y destacó que Concordia “está empezando a ver los resultados de una administración eficiente y responsable”.

“Abrazamos estas ideas. No podemos seguir gastando más de lo que recaudamos. Estamos invirtiendo un millón de dólares en obras de infraestructura, como la de la calle Pablo Alboracín, muy pedida por los vecinos, y el Gobernador ha avanzado con el acceso sur, que estuvo paralizado durante años”, enumeró.

Azcué afirmó que los vecinos respaldan el orden y la transparencia:

“La gente votó que se termine la joda, los privilegios de la política, y eso está pasando. A nivel nacional, provincial y local se está poniendo orden. Lo que se pone en juego es volver al pasado o seguir por este sendero, más difícil, pero el único que nos puede sacar adelante.”

El intendente destacó también el fortalecimiento del frente político que sostiene al actual gobierno:

“Defendemos los intereses de Concordia y estamos convencidos de que este es el camino correcto”, concluyó.

📍Concordia, Entre Ríos — Octubre 2025

📰 Fuente: Analisis Litoral

🔗 www.analisislitoral.com.ar