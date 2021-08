Darío Báez, Pre-candidato a Diputado Nacional por “Podemos ENTRE RIOS” (lista 50A) dijo; no hace falta analizar mucho quienes son los responsables de la situación de la provincia “Y SU DEUDA CONSOLIDADA DE CASI $50.000.000.000” El “Pacto Fiscal” que propuso en su momento “Cambiemos” que celebro todo el gobierno provincial y abrió la puertas para el endeudamiento en dólares de la gestión del actual gobernador, tuvo su correlato en la “ley de emergencia” que motivo Fernández actual presidente, todavía no sabemos en qué se gastaron los 500 millones de dólares que el ex ministro Frigerio facilito alcanzar no hace mucho tiempo al gobernador.

Rogelio Frigerio es el “Pacto Fiscal” de Macri y Enrique Cresto es la “Ley de Emergencia” de Fernández, son lo mismo, lo sabemos todos los entrerrianos ya es hora de dar un mensaje claro en las urnas este es el momento y esta es la oportunidad de corregir rumbo. La deuda externa, la corrupción y este sistema electoralista perverso que excluye cualquier propuesta que no responda al establishment deben tener un punto final, ellos tienen el poder y lo van a perder…

Frente a esta realidad plantamos posición construyendo una alternativa potable somos una lista sub. 40 que viene a patear el tablero en la “Cámara de Representantes” #PODEMOS representar al pueblo de la Nación, haciendo escuchar la realidad de todos los sectores de la sociedad entrerriana y reclamar los recursos reales de la coparticipación que nos son arrebatados arbitrariamente, porqué nos corresponden. Nuestro objetivo es acompañar leyes que devuelva la funcionalidad a los sectores de la producción, la salud, la seguridad y la educación y que el producto emanado de los sectores del agro se devuelva en obras para mejorar el presente de los entrerrianos.