Francolini y Michel coincidieron en la necesidad de que Massa sea el próximo presidente

Guillermo Michel, director general de Aduanas, se reunió con Alfredo Francolini, viceintendente de Concordia, y ambos coincidieron en la importancia de que Unión por la Patria triunfe en el balotaje del próximo 19 de noviembre

Al respecto, Michel afirmó: “Massa está capacitado para lograr los consensos que la Argentina necesita: puede interactuar tanto con el peronismo que está afuera del gobierno como con dirigentes radicales. Es la opción para dejar atrás la grieta”.



En la misma línea, Francolini aseguró: “Sergio Massa representa la oportunidad de construir un gobierno federal, de unidad nacional. Un gobierno que haga eje en el desarrollo del trabajo, del comercio, del turismo y de la industria. Siempre trabajó por el diálogo, por la búsqueda de consensos y el respeto —en la política y en la gestión. Todos esos son valores que desde nuestro espacio priorizamos, porque es el camino para lograr la transformación que nuestra ciudad y el país necesitan”.



Luego, añadió: “Argentina necesita un presidente que conozca las problemáticas del país y tenga la sensibilidad necesaria para conducir en esta nueva etapa. No tenemos ninguna duda: en noviembre Sergio será electo presidente de los argentinos y entraremos una etapa de crecimiento y de inclusión”.

Por último, cerró con una reflexión: “Javier Milei representa la vieja forma de hacer política que todos queremos dejar atrás. Acuerdos en reuniones cerradas como la que tuvo recientemente, un discurso autoritario que no respeta a la otra persona, el menosprecio a la democracia son actitudes que no le hacen bien a la sociedad. Es un modelo que hace foco en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Ya vivimos momentos así en el país y fueron los más oscuros de nuestra historia”.

(APFDigital)

