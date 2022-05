Fiscal denuncia: El Superior Tribunal trabaja para lograr la impunidad de los corruptos ¿Asociación ilícita entre jueces corruptos y políticos?

Siguiendo la estrategia de Goyeneche, evita involucrar directamente el nombre de Bordet, pero da todas las pistas que lo tienen en la mira. Un desquicio total, sin precedentes, vive nuestra provincia comandada por Gustavo Bordet, que es difícil de explicar. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, pero ahora ya son varias las voces que se suman para que puedas semblantear por tu propia cuenta el calibre del descalabro.

La putrefacción impregnó de lleno a la cúpula de la justicia. Al menos, eso es lo que sostiene enérgicamente y a boca de jarro por los medios masivos de comunicación quien se supone es un experto en delitos. Es un Fiscal cuyo pliego envió el mismísimo Gustavo Bordet y obtuvo acuerdo de sus Senadores, previo paso por el Consejo de la Magistratura de Pablo Biaggini, Rosario Romero y cía. (Concursos amaneados??). Además es primo de Eduardo Asueta, Funcionario de Gustavo Bordet actualmente en CAFESG.

Se dio una situación insólita. Te cuento: Un Fiscal en ejercicio de Concordia, José Arias, que aclaramos no es un periodista de opinión ni un libre pensador, realizó gravísimas acusaciones que adquieren una tremenda gravedad institucional evidente, el mismo 29 de abril mientras Laura Stratta presidía un acto en Tribunales.

Ameritan que los protagonistas aclaren detalle por detalle (Entre los protagonistas el mismo Arias) y que si mintió le deben iniciar urgente una acción para que se demuestre que es errado. Y tienen que transmitir en vivo el juicio como el de Urribarri.

Si dijo la verdad, estamos en el peor de los infiernos. No hablaba de una banda de narcomenudeo, sino de las máximas autoridades judiciales.

Si por un minuto pensás que éstas personas que nombró el Fiscal son las que deciden sobre tu libertad, se te pone la piel de gallina y no porque seas hincha de River.

Sin disimular, trató directamente de corruptos, por favorecer la impunidad (peor forma de corrupción, imposible) al Superior Tribunal genéricamente .

Nombró solo algunos, pero descalificó a todos. Fundamentalmente destrató cruelmente la decencia, la honestidad, la probidad de la Sala Penal en pleno (Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Daniel Carubia) como jamás antes se hizo: Sin recursos literarios que alivianen la acusación, directamente los acusó de delincuentes, de formar parte de una maniobra para lograr la impunidad de los políticos ladrones, corruptos. De sus dichos no se puede descartar que los tres jueces denunciados conformen una asociación ilícita con los otros corruptos.

Acá viene sin anestesia lo que dijo:

“Los tres jueces del Superior Tribunal que decidieron la apertura del Jury, a Goyeneche Carbonell, Carubia y Mizawak, son de íntimas relaciones con el peronismo”. Se cuidó de no mencionar a nadie de ese “peronismo”. En particular omitió aquí deslizar el nombre Bordet, que es el actual Gobernador y el único que conserva el poder. El único que puede “armar” hoy en día algo parecido a lo que él denuncia,

“Debieron apartarse. Carubia y Mizawak porque ya habían actuado en la Causa Contratos, cuando lo liberaron a Juan Pablo Aguilera aquel 24 de diciembre. No pueden intervenir los que actuaron previamente en la misma causa que da motivo al pedido de Jury”. Los acusa de un incumplimiento de la ley de mala fe.-

También señala con el dedo al pleno del Superior Tribunal, le enrostra digitar a sus representantes en el Jury de Enjuiciamiento, también en una maniobra en infracción a la ley “ Cuando se conforma un nuevo tribunal para juzgarla, se lo vuelve a poner a Carubia, que no se excusa a pesar de ser recusado por Goyeneche, y se lo pone a Smaldone, que es padre de uno de los investigados por la Fiscal Goyeneche. Smaldone debería excusarse porque es la fiscal que está investigando y sosteniendo una acusación contra su hijo“.

Llamativamente, ,el Fiscal denunciante no menciona a la inclusión de Gisela Schumacher cuyo pliego fue enviado por Bordet, que también forma parte del Tribunal y que, siguiendo su lógica “fue puesta”, y es de público y notorio que es pareja de quien ocupaba cargos en la legislatura en la época de los Contratos Truchos (Senador) y actualmente es el máximo responsable de los Contratos en la Cámara de Diputados (Se olvidó o el Fiscal es el que tiene lazos con Angel Giano? O lo “salva» a Giano por su cercanía con Bordet).

Lo más grave dentro de lo gravísimo. Como si tal cosa dice: Además del Jury hay otras acciones tendientes a lograr visos de impunidad, en un armado que, entiendo yo, proviene del Superior Tribunal.

Señaló el fallo Cozzi,” donde el STJ, palabras más palabras menos, dice que la Fiscalía tiene un tiempo máximo para llevar a cabo su investigación y que, vencido ese plazo, hay que dictar el sobreseimiento de los imputados. “Es una interpretación del Código Procesal que no se había visto en los 12 años anteriores de vigencia del Código, que justo se produce cuando han empezado a sucederse las condenas por corrupción”. Fue extremadamente fuerte, y grave lo que dijo: “los tres jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal saben perfectamente que analizar un teléfono nos lleva a nosotros tres o cuatro meses. Realizar pedidos de informes a las oficinas públicas que son en definitiva las investigadas lleva meses y meses, nos dan información en cuentagotas. Tenemos que reiterar los pedidos y nos tienen a las vueltas, con lo cual es imposible poder cumplir con los plazos que ellos están ahora fijando.Y fue más explícito:” Para poner aún más de manifiesto la actitud de estos jueces, ellos dicen que hay que acelerar, que hay en derecho un plazo razonable, y, por ejemplo, en la causa de Julio Larrocca, cuando su condena en primera instancia fue en recurso ante el Superior Tribunal, ¡estuvieron más de dos años para resolver una incidencia! La coherencia es directamente buscar impunidad. Porque yo no puedo hacer otra lectura, porque ellos saben los tiempos que demoran las cosas».

Si, leíste bien!!! No les mandó a decir nada, “buscan directamente impunidad” de los corruptos. O sea, según éste razonamiento, los jueces serían una especie de campeones de los corruptos, más corruptos que los corruptos, porque tendrían la tarea en esa “ingeniería” de asegurarles la impunidad para los acusados, los que deberían ordenar meterlos presos. Es patético, terrible, tremendo, nauseabundo, espeluznante.

Y siguió despachándose: “Estuvieron 12 años interpretando que ese plazo era ordenatorio, pero no para poner un punto final y absolver. Esa es la gravedad. Si ellos saben que les tomó dos años decidir la incidencia de Larrocca. ¿Cómo a Fiscalía le van a pedir con todas las prórrogas 18 meses para investigar? Ellos lo saben, porque son sus tiempos”.

Te lo traduzco: Lo hacen de gusto, porque saben que a los fiscales por las piedras que les pondrán en el camino los imputados (Y los jueces del Máximo Tribunal !!!) NO VAN A CUMPLIR NUNCA CON LOS PLAZOS! SOBRESEIMIENTO PARA TODOS Y TODAS ES LO QUE QUIEREN LOS SUPREMOS, DESESPERADAMENTE, SEGÚN ESTA DENUNCIA.

No dijo tampoco que Bordet fue el que envió el proyecto, ni dijo tampoco en consecuencia, que no puede ser ajeno, de acuerdo a su lógica, de lo que viene haciendo la demonizada por él Sala Penal . Como si el proyecto nació de un repollo, cuando fue Bordet que lo anunció en persona: “Hay que sumar el proyecto que ahora plantea como imperioso sacar la ley de fiscalía anticorrupción, claramente para poder controlarla. Y el otro acto es el proyecto de reforma del código procesal que el principal objeto que tiene es limitar la tarea de Fiscalía. Estas dos iniciativas buscan también mayor impunidad”. El que la querría controlar sería Bordet, pero tampoco lo nombró.

Está todo bastante más que podrido, ¿no te parece?

Fuente : Portal R. David