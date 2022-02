Financial Times contra FMI: Repudio y “llamada de atención”

El acuerdo entre el FMI y la Argentina está generando fuertes discusiones en Wall Street, la comunidad internacional y la academia financiera.

El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en la mira de gobiernos del mundo, Wall Street y la academia financiera por todo el tratamiento, pese al cambio de caras, de la deuda de Argentina desde que el inepto Mauricio Macri solicitó un préstamo standby y se le otorgó nada menos que US$57.000 millones, que se cortó en US$44.100 millones con el cambio de gobierno.

La directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva, tuvo que salir a defender su gestión y sobreactuar diciendo que se exigirá al Frente de Todos la suba de tarifas, combustibles y reducción de subsidios, pero todo el mundo sabe que esta no será la excepción: el nuevo acuerdo también fallará.

En la prensa local muchos medios opositores al gobierno creen que se está apuntando contra el Frente de Todos o la Argentina, pero deberían saber que ya ni se trata de eso. Argentina es incorregible en sus políticas macro y los inversores saben a qué se arriesgan si llegan a enterrar un dólar en el país. Entonces, la desconfianza sobre toda la clase dirigente -oficialismo y oposición- es realmente muy grande. Ni se gastan.

Aquí, el punto está en porqué tanto los técnicos del FMI como La Casa Blanca quiere convertir a todos los miembros en cómplices de una farsa. The Washington Post ya lo dijo muy claro: “Argentina es adicta y el FMI es su dealer”. Financial Times, Bloomberg y otros medios muy influyentes en los mercados del mundo se sumaron a esto. No están bromeando. Están advirtiendo al resto de los fondos de inversión y países lo que está pasando.

Entonces, se abrió el debate y Financial Times se hizo eco con una nueva nota luego de las declaraciones de Georgieva: “(El acuerdo y haber evitado el default) son buenas noticias para Alberto Fernández, el presidente del país. También es un alivio para salvar las apariencias del personal del FMI, dada la historia de los vergonzosos fracasos del fondo en Argentina ”, comenzó.

En un artículo muy duro firmado por Gillian Tett, el influyente medio expone: Sin embargo, para los inversionistas globales, el acuerdo debería ser una llamada de atención, y no solo porque subraya la naturaleza intratable de los problemas estructurales no abordados de Argentina. También plantea una pregunta mucho más importante: ¿qué pasará este año con el resto de la deuda soberana del mundo en problemas, particularmente entre los países más pobres que no pueden contar con esta escala de generosidad del FMI? En la enérgica columna de opinión, Tett desarrolla las 3 razones que convierten a este acuerdo en una política alarmante: “En primer lugar, los políticos y votantes occidentales se han mostrado deprimentemente complacientes con la escala del dolor económico y humano que la pandemia ha infligido a los países pobres en los últimos dos años. Las noticias de Argentina, por ejemplo, apenas acapararon titulares. En segundo lugar, si bien este dolor se ha ignorado en gran medida en Occidente, está empeorando. Tanto es así que David Malpass, presidente del Banco Mundial, advirtió el mes pasado que el mundo ahora se dirige hacia una franja de “incumplimiento de pagos desordenados” entre las naciones más pobres. Mientras tanto, el FMI calcula que el 60 por ciento de los países de bajos ingresos ahora enfrentan sobreendeudamiento. Esto es el doble que en 2015. Los inversionistas se están preparando para posibles incumplimientos por parte de países de ingresos bajos como Sri Lanka, Ghana, Túnez y El Salvador, así como de países de ingresos medios como Líbano, Turquía y Ucrania. El aumento de las tasas de interés de EE. UU. empeorará la presión sobre estos países. Sin embargo, el tercer gran problema es que los procesos financieros para resolver y reestructurar estas deudas se están desgastando. Durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo occidental organizó reestructuraciones de la deuda de los países pobres utilizando el marco del Club de París”. Alberto Fernández viajó a China luego de pasar por Rusia, donde criticó a Estados Unidos y el FMI, del que todas las naciones mencionadas forman parte (¿?). A su vez, ¿de qué se quejan los políticos argentinos que vienen zafando del equilibrio fiscal e inflacionan para asaltar a su electorado? Previo a la gira por Asia, Fernández anunció inversiones importantes para ambos países como Atucha III para China y FFCC para Rusia. China, principal prestamista a occidente Interesante lo que rescata Pett: Esto permitió a las naciones acreedoras llegar a acuerdos respaldados por instituciones como el FMI y el “Club de Londres” de prestamistas comerciales. Tal enfoque centrado en Occidente ya no funciona. Un sorprendente gráfico del FMI muestra por qué: hace una década, los países de bajos ingresos tenían alrededor de US$ 80.000 millones de deuda pública externa bilateral (sin incluir préstamos multilaterales y privados). Dos tercios emanaron de los prestamistas del Club de París. Hoy, estas deudas superan los 200.000 millones de dólares, y el Club de París presta menos de un tercio. El resto se debe principalmente a China, que ha ampliado sus gravámenes tan frenéticamente que ahora es “el mayor prestamista de los mercados emergentes”, como señala un nuevo informe contundente de un comité de luminarias financieras de Bretton Woods. Este cambio radical hace que el mecanismo del Club de París sea menos relevante, particularmente porque la naturaleza y la escala de esos préstamos chinos son profundamente opacas. AidData, un grupo de investigación de EE. UU., cree que los países de mercados emergentes tienen otros US4$ 385 mil millones de deuda china oculta, que no se cuenta en las estadísticas oficiales La situación en Zambia ilustra este problema. Hace dos años, los acreedores occidentales intentaron negociar un acuerdo por su deuda, pero debido a que Zambia se negó a revelar sus deudas con China, hubo “un nivel de desconfianza que hizo prácticamente imposible avanzar en la reestructuración del país”, señala el informe de Bretton Woods. Peor aún, hay exposiciones crecientes y opacas a empresas del sector privado y fondos de cobertura. Muchos de esos prestamistas son cada vez más agresivos. Los esfuerzos para reestructurar las deudas de Chad, por ejemplo, se han visto complicados por sus préstamos de Glencore, el grupo minero. ¿Hay alguna solución? El informe de Bretton Woods argumenta que un paso crucial sería que los gobiernos crearan una base de datos unificada y transparente de sus deudas. Hace un llamado a las agencias de calificación, los bancos multilaterales y los inversionistas con mandatos de gobernanza ambiental y social para presionar por esto. También argumenta que el antiguo marco del Club de París debe revisarse para darle a China un asiento adecuado en la mesa. Finalmente, exige que los prestamistas del sector privado se incorporen a las negociaciones en una etapa mucho más temprana. Esto es completamente sensato. Además, estas ideas cuentan con el apoyo de organismos como el FMI, que ha estado intentando, y en gran medida fracasando, crear un marco más racional en los últimos años. Pero la verdadera incertidumbre es si las naciones del Grupo de los 20 en general, y China en particular, jugarán a la pelota. El FMI ahora está implorando al G20 que tome medidas. Kristalina Georgieva, directora del FMI, piensa, o espera, que este progreso pueda ocurrir este año, particularmente porque Indonesia es el presidente entrante del G20. “Indonesia tiene más posibilidades de lograr que los países de mercados emergentes y China lleguen a un acuerdo”, dijo al Financial Times esta semana. Sin embargo, el gobierno de Beijing parece dividido internamente sobre si cooperar. Además, la historia del G20 sugiere que es un grupo tan reactivo que es poco probable que tome medidas hasta que haya una crisis de deuda en toda regla en sus manos. Eso, por supuesto, es lo último que necesita un mundo marcado por una pandemia. De ahí la razón por la cual los políticos occidentales, sin mencionar a los inversionistas, necesitan urgentemente prestar atención al mensaje de Argentina. Aunque puede parecer tentador seguir ocultando los problemas de deuda de los países pobres (y no tan pobres), esto no los solucionará mágicamente. Oremos para que Indonesia pueda hacer algo de magia.