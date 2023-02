Filipuzzi: “No arregle nada con Frigerio”

Spread the love

El rector de Uader, que se sumó a las filas del precandidato a gobernador, vaticinó un cambio de signo político en la provincia. Fustigó a “los que tienen el peronómetro” en Entre Ríos. “El peronismo es una cosa muy distinta a la que se está viviendo”, aseveró. Un acto junto a intendentes del “frigerismo”.

El rector de Uader, Luciano Filipuzzi, profundiza su vínculo con el espacio que lidera Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Este viernes encabezó un acto institucional junto al intendente de La Paz, Bruno Sarubi, y a un funcionario del gobierno de Mauricio “Palito” Davico, intendente de Pueblo Belgrano, ambos referentes políticos del precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

En entrevista con el portal Entre Ríos Ahora, Filipuzzi afirmó: “Veo un desfasaje entre la realidad y la política. Creo que la política está totalmente alejada de la realidad de la gente. Hablan de un Estado nacional y popular que dice que contiene, y lo que se ve es que hoy la salud no anda, la obra social no anda. Dicen que cuidan a la gente y paso por Pami y Anses y veo colas de dos o tres cuatro cuadras de gente”.

“Soy un convencido de que puede suceder un cambio en Entre Ríos. Es inevitable que eso ocurra. 20 años es mucho tiempo. Lo que hace a los sistemas democráticos es la alternancia política. Cuando no alternas políticamente se van enquistando ciertas lógicas y funcionarios, que quizás hace 20 años sirvieron, pero con el tiempo se convierte en una burguesía que no quiere cambiar y se vuelve conservadora”, dijo el rector de la Universidad entrerriana.

“En las últimas elecciones la gente aprendió a votar, la gente castiga o premia. Se ilusiona. En 2019 hubo mucha ilusión con el hoy presidente y la decepción fue muy grande. Ahora creo que va a haber un cambio y hay que estar a la altura para que esas ilusiones puedan ser llevadas adelante. Sino será otra frustración y no sé cuánto tiempo más la Argentina pueda seguir de frustración en frustración”, opinó.

Peronismos

El rector apuntó a quienes lo cuestionaron por su posicionamiento político: “Algunos creen que tienen el peronómetro, y a mí de peronismo no me van a venir a hablar porque yo soy un cuadro y siempre me definí peronista. El peronismo tiene raíces en la Unión Cívica Radical o en el socialismo. Otra característica es que el movimiento se tiene que ir adaptando a la realidad”. “A los que se dicen peronistas y tiene los peronómetros, les digo que el peronismo es una cosa muy distinta a la que se está viviendo. El peronismo genera trabajo, esfuerzo; no es lo que hoy se avizora que es manteniendo un status quo que no dinamiza. El peronismo siempre genera movimiento, cambio y eficiencia”, diferenció.

Según dijo, en el marco de este año electoral se ve “militando en el territorio”. “No arreglé nada con Frigerio. Yo quiero que mi país y mi provincia ocupen otro lugar. Estoy cómodo donde estoy, no necesito ningún cargo, jamás acompañaría una idea por un cargo específico. Obviamente si a uno le dicen en algún momento que es necesario, y uno cree que tiene las condiciones, voy a estar. Lo que pasa es que acá cualquiera agarra un cargo, pero para agarrar un cargo uno tiene que estar capacitado, sino es mejor quedarse en la casa”. “No me interesa nada, estoy cómodo donde estoy”, insistió. “Me duele el país y la provincia que veo, que estemos de espalda a la gente. Eso hay que cambiarlo. Si eso no se cambia a mí no me interesa ser parte de nada”, concluyó.