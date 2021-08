El expresidente opinó de esa manera al ser consultado por la reunión realizada por Alberto Fernández para festejar el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el año pasado

duardo Duhalde se refirió hoy al festejo de cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, el año pasado en la Quinta de Olivos. “Es como quejarse de que la comida está fría cuando el barco se está hundiendo”, aseguró y señaló que es más grave la situación del país en materia económica y sanitaria.

En diálogo con radio La Red, minimizó la importancia del festejo presidencial en momentos en que regía la cuarentena estricta y dijo: “La situación es demasiado grave como para hablar de eso. La inflación, la pandemia…”.

Ante esa respuesta, le preguntaron: “¿Usted describe que el gobierno de Alberto Fernández se hunde como el Titanic?”. Duhalde, sin titubear, contestó: “Hace rato que estoy diciendo esto, es muy feo que el Gobierno intente disimularlo”.

Tras ello, se le preguntó al exmandatario entre los años 2002 y 2003 si no le parecía grave que el Presidente mintiera y si por eso no le cabría alguna sanción. “¿Hay que echarlo porque miente? No es un delito penal mentir. Yo nunca he mentido”, afirmó y añadió: “Nunca se sabe si alguien dice la verdad, yo ya no los escucho a los políticos. Prefiero no pelearme con nadie, creo que se puede lograr la unidad nacional y provincial (…), para eso trabajo en una coalición a 40 años y así sacar a la Argentina adelante”, contestó.

Por otra parte, comenzó a criticar el avance del plan de vacunación pese a que él fue uno de los beneficiados en la polémica del vacunatorio vip, el listado de políticos y personalidades que recibieron dosis por fuera de la campaña oficial, escándalo que causó la renuncia del por entonces ministro de Salud de la nación, Ginés González García.