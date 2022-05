FEDERACION : Plantean dudas sobre las entradas a termas y Bravo le pidió que vaya a la justicia

El intendente de Federación, dijo que están desesperados por manchar la imagen de esta gestión y que son viejas prácticas de la política.

En una nota brindada a La Ultima Campana, el Dr. Jorge Carballo Tajes comenzó haciendo mención a los puntos tratados en la última sesión ordinaria del H.C.D de la ciudad de Federación, donde hizo hincapié el pedido a la información pública, “esperamos el acompañamiento del oficialismo, porque estamos pidiendo que se ponga en practica algo que ya está establecido y sobre todo porque genera trasparencia a la gestión”, apuntó.

Luego el concejal opositor anticipó que van a acompañar el proyecto de ordenanza para la ampliación del presupuesto, “pero también es oportuno que nos digan de una vez cuanto es el numero del personal que cuenta este municipio”.

Seguidamente, el Dr. Tajes sembró un mancho de sospechas con respecto a los números de ingreso a termas que da a conocer el municipio “porque a ocurrido que hubo fines de semana donde no entraba un alfiler en termas y después los números no reflejan esa realidad, porque en los días jueves y viernes de semana Santa pasaron algo más de 7.000 entradas y nosotros, por experiencia consideramos que fueron mas de 10.000, por eso pedimos que se nos contesten los pedidos de informes”.

La respuesta de Bravo

Por el mismo tema, La Ultima Campana consulto al intendente de la ciudad de Federación, contestó “yo le diría al concejal que valla a la justicia, para aclarar cualquier tipo de situación a la que ellos siembran dudas”.

Después Ricardo Bravo, señaló que la diferencia entre su gestión y la oposición “es que nosotros estamos trabajando muchísimo y abocados en seguir para adelante y yo no me voy a prestar a este juego de la oposición, porque reitero, a nosotros solo nos interesa trabajar en beneficio de los ciudadanos de Federación y no para estar discutiendo por cuestiones que no suman nada y solo intentan hacer daño a una gestión que todo lo hace de manera transparente, así que ellos solo intentan manchar la imagen de esta gestión, con viejas prácticas de la política”, expresó.

Y a su vez opinó que seria mas redituable para la oposición sumar su apoyo “para que la ciudad siga creciendo-añadiendo- nosotros estamos abocados en ampliar el parque acuático, con un proyecto novedoso, además preocupados por darle a los vecinos mas viviendas que tanta falta hacen, así que yo los invito a trabajar por el bien común de todos los federaenses, porque los tiempos electorales ya van a venir y cada uno podrá presentar sus propuestas”, remarcó.

