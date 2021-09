Fallo judicial declara a intendente “culpable” por violencia de género laboral

De acuerdo a la sentencia conocida este miércoles en los Tribunales de Concordia, el Intendente de Estancia Grande fue encontrado culpable de violencia laboral sobre una de las empleadas del municipio (se resguarda su nombre por el principio de confidencialidad en causas de Violencia de Género), por el Juzgado Laboral Nº 3 de Concordia.

La causa, con el patrocinio de la Dra. María de los Ángeles Petit, especialista en el tema, se inició a fines de 2020, luego de un año de hechos calificados como acoso o Mobbing Laboral en el marco de una persecución política y personal contra una de las empleadas de planta permanente del municipio.

Durante varios meses, el Intendente Goldin buscó que la empleada renunciara a su lugar de trabajo, no asignándole tareas, delegando tareas que no iban de acuerdo a su categoría de empleada administrativa y no entregándole elementos mínimos para realizar su labor, entre otras, y luego, incluyéndola en la lista de personal no esencial por razones no fundamentadas.

