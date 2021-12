Fallecio el ex gobernador Jorge Pedro Busti

El exmandatario se encontraba en estado delicado, sufría de una insuficiencia renal y le realizaban diálisis, en la tarde de este lunes a las 16.30 hs se anunciaba su deceso.

El exgobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, continúaba internado en Buenos Aires por intervenciones cardíacas. Su estado de salud era delicado y, en los últimos días , se volvió a agravar. Por una insuficiencia renal, es por ello que le realizaban diálisis.

El exmandatario de Entre Ríos estaba internado en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires desde el 8 de diciembre y su cuadro clínico es grave, tras ser intervenido quirúrgicamente en cuatro oportunidades y sin tener un pronóstico favorable.

Operaciones

El tres veces gobernador de Entre Ríos debió atravesar varías cirugías, después de una intervención inicial en la que se le practicó un cambio de válvula en el corazón. A partir de ese momento su estado de salud se agravó.

Para ello, en primer lugar debieron operarlo por segunda vez, para colocarle un marcapasos. Sin embargo, al no funcionar dicho aparato, tuvieron que intervenirlo una tercera vez para colocarle una bomba externa para su corazón.

Anuncio

Hace tres semanas, Busti informó que sería operado del corazón para realizarle un cambio de válvula. “Agradezco a todos los que han estado preocupados por mi salud. Estoy tranquilo, rodeado de mi familia y amigos. Estoy dispuesto a afrontar dentro de 10 días una operación de corazón, de cambio de válvula, que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó en su mensaje.

El gobierno de Entre Ríos decretará tres días de duelo por el fallecimiento de Busti y la intención es que el velatorio del ex dirigente se realice en la Casa de Gobierno de Paraná.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner recordaron al ex gobernador en sus redes: Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos. Me toca despedir a un líder político admirable, un compañero solidario y alguien a quien he querido mucho. Abrazo a sus familiares y amigos”, escribió el Presidente.

“Lamento el fallecimiento de Jorge Busti, quien fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en tres períodos. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, sostuvo la Vicepresidenta.

Gabriela Lena, diputada nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, expresó: “Vayan mis condolencias y sentido pésame a la familia de Jorge Busti, tres veces gobernador de Entre Ríos, a sus amigos y su compañeros de militancia. Fue un protagonista de la historia reciente de nuestra provincia e impulsor de la reforma constitucional”, publicó en sus redes sociales.

Jorge Chemes, presidente de CRA, se expresó en el mismo sentido: “Despido a Jorge Busti, un hombre constructor de democracia y hacedor de la política entrerriana. Mi acompañamiento a Cristina y a sus hijos, a sus familiares, amigos y colaboradores a quien deseo que encuentren pronto consuelo”.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, hizo lo propio también en sus redes: “Con profundo pesar, despedimos a Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos. Acompañamos en este difícil momento, a sus familiares y a los compañeros y compañeras entrerrianas”.

El senador nacional entrerriano Alfredo De Angeli escribió: “Lamento profundamente la pérdida de Jorge Pedro Busti, gobernador de mi provincia durante tres mandatos. Sin dudas Entre Ríos perdió un líder político. Acompaño a Cristina, familiares y amigos en este difícil momento”.

Lo mismo hizo el intendente de Paraná, Adán Bahl: “Con profundo dolor despedimos al exgobernador Jorge Busti. Hoy, la política entrerriana perdió a uno de sus mejores hombres y los peronistas nos quedamos sin un gran compañero. Abrazo grande para Cristina, sus hijos, nietos y amigos”.

Noticia en desarrollo ampliaremos