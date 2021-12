Estremecedoras imágenes del cuerpo del joven ahorcado en la Comisaría Segunda de Concordia

Una serie de fotos tomadas del cuerpo del infortunado joven demuestran que verdaderamente fue salvajemente golpeado, aparte de tener varios impactos de balas de goma en su cuerpo. El cuerpo del joven presentaba magullones en pies, manos y disparos de balas de goma en diversas partes del cuerpo.

Las fotos no son imágenes ilustrativas sino verdaderas del cuerpo de Erik Valdez. Como se puede observar en las imágenes, no tenía “algunos” magullones, sino que había sido ferozmente castigado.

Además, tiene disparos de bala de goma en los glúteos, lo que robustece las declaraciones de testigos que dicen fue sacado debajo de la cama por los policías y mediante disparos de balas de goma.

Relevamiento de funcionarios

Según se supo de fuentes habitualmente bien informadas, este mismo jueves serían relevadas todas las autoridades de la Comisaría. Además, quienes participaron de la detención del joven, pasarían inmediatamente a disponibilidad por decisión de la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

Es que no solo no se siguieron los protocolos para meterlo dentro de una celda, sino que ni se avisó a la fiscal ni a la delegada judicial que detendrían a esta persona. Era la autoridad fiscal quien debería haber determinado si el joven quedaba detenido, trasladado a la Alcaidía o qué se hacía con una persona que no tenía antecedentes y su “delito” había sido pelear con su pareja.

Que lo hayan detenido sin orden de un fiscal o juez es fatal para los involucrados que, si bien son “inocentes” hasta que los condenen, ya hay indicios muy serios que a Erik lo asesinaron cruelmente en la propia comisaría.

Protestas, manifestaciones y pintadas

Vale recordar que familiares y amigos de Erik Valdez pidieron justicia frente a la dependencia policial este martes.

Durante la manifestación, realizaron pintadas y exigieron “que paguen como tienen que pagar” los responsables de la muerte, ya que aseguran que “no se trató de un suicidio”. “Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia, que se hagan cargo de lo que pasó, que den la cara y que paguen”, habían indicado y también habían informado que “hay evidencia” al respecto.

Fuente : El Sol