Eric Valdez: A más de un año de haber sido encontrado muerto en la Comisaría 2da y la justicia hasta ahora dijo NADA

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Seneca, aunque fue enunciada hace mucho tiempo sigue siendo de rabiosa actualidad. A esto le debemos agregar, que en la realidad de hoy nadie deja de percibir su sueldo y tiene alguna sanción por el retardo en las causas.

En estos días se está llevando adelante el juicio a la patota de rugbyers que mataron a golpes al joven de 18 años, Fernando Báez Sosa, a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020.

Es por ello que la mamá de Eric Valdez se comunicó con “concordia345”, para denunciar la falta de avance de la causa que se inició por la muerte de su hijo Eric, quien apareció muerto en una celda de la Comisaría 2da, el día 04 de diciembre de 2021, con indiscutibles signos de haber sido torturado.

Según la prueba colectada en la causa penal Eric Valdez ingresó a la Comisaría 2da de esta ciudad, el día sábado 04 de diciembre de 2021 a las 07:00 hs. aproximadamente y fue encontrado muerto, pendiendo de un cinturón, en una celda de la dependencia policial.

Las dudas de la familia comenzaron desde el principio, debido que se anoticiaron de la muerte de Eric, mucho tiempo después de producida esta, por trascendidos y no por fuentes oficiales como puede ser la fuerza policial o judicial. La indignación se hizo mayúscula cuando le entregan el cuerpo y observan que se hallaba plagado de magullones, con innegables indicios de haber sufrido todo tipo de vejámenes.

Es más, de este extremo son alertados por los empleados de la empresa mortuoria, porque nada de lo que mostraba el cuerpo era normal.

Algunos datos de la vida de Eric Valdez.

El joven tenía 33 años cuando falleció de forma violenta, era un trabajador de la construcción, ex delegado de la UOCRA, era integrante de un grupo de música tropical, sin antecedentes penales. Un típico joven de los barrios de nuestra ciudad.

Detención irregular

El procedimiento legal cuando se detiene a un individuo, debe darse inmediato aviso a las autoridades judiciales. Las celdas de las comisarías no se deben emplear para alojar detenidos, sino que estos, luego de ser individualizados, deben ser trasladados a la Alcaidía local. Al demorado o detenido se le deben sustraer todos los elementos con los que puedan atentar contra su vida. Es por ello que se le sacan los cordones, cinturones etc. Nada de esto ocurrió!!!.

Mar de irregularidades.

A partir de que la familia se alerta del estado del cuerpo de Eric, empieza el peregrinar en busca de justicia porque, como se ha narrado, hasta ese momento no era para nada clara la muerte de Eric y había más preguntas que certezas.

Desde el principio el pedido de la familia era la exhumación del cadáver y que la prueba la realizará otra fuerza policial y no la provincial.

La exhumación del cuerpo se hacía necesaria para realizar una nueva autopsia, porque todos los magullones, producto de la tortura, no se reflejaban en toda su dimensión en el informe autopsico realizado por el médico forense de tribunales.

La exhumación del cadáver se produjo luego de un largo batallar, porque siempre a través de la fiscalía, el Médico Forense Dr. Gustavo E. López Lallana, afirmaba que la morgue judicial, que se encuentra en el hospital Felipe Heras no funcionaba y por lo tanto no se podía conservar el cuerpo.

En este sentido la Ministra de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Dra. Rosario Romero pregonaba, en todos los medios periodísticos, que estaba a disposición de la justicia, pero solo fueron eslogan para eludir y minimizar su responsabilidad. Lo cierto es que recién a los 3 meses aproximadamente se pudo exhumar el cadáver y trasladarlo a una morgue de Paraná. Y allá se encuentra el cuerpo esperando que se dignen a hacer una nueva autopsia.

Al parecer el responsable de la demora de la exhumación del cadáver y de la no realización de la nueva autopsia es del “gran bonete”.

Según pudo investigar el diario digital “diariojunio”, lo afirmado por el médico forense no era verdad, la morgue funcionaba con normalidad. Debido a ello la familia hizo la denuncia penal, pero la justicia en este caso también dijo NADA, “siga siga acá no ha pasado nada”.

Hasta la misma exhumación del cadáver fue una desidia, la fuerza policial de la provincia puso todo tipos de pretextos para extraer el cadáver y solo se pudo materializar por que el personal del cementerio se apiado de la familia y lo realizó. Reiteramos la exhumación del cadáver se produjo a casi tres meses de producida la muerte de Eric por lo cual el tiempo transcurrido favoreció a que el cuerpo muerto “no hable”, por lo cual la demora, de seguro, va a ir en favor de la impunidad.

Cámaras de seguridad que son solo noticias de transparencia en los medios pero siguen alimentando la impunidad de lo que ocurre en la Comisaría 2da.

Como media de prueba se realizó el secuestro de DVR o del sistema que graba lo que toman las cámaras que funcionan dentro de la dependencia policial.

La sorpresa fue mayúscula para todos los operadores del derecho al tomar conocimiento que había una sola cámara colocada en la Comisaría y esta apuntaba a la puerta de acceso, o sea que no se pudo observar que ocurrió dentro de la Comisaría. Como lo dijimos antes, las cámaras solo sirven para una noticia periodística de transparencia, pero en la realidad solo mantienen en la penumbra el accionar policial.

El DVR que fue secuestrado está preparado para funcionar con cuatro cámaras y se puede ampliar hasta ocho para que tomen imágenes. Pero solo había una…. Por qué será?, Querrán las autoridades provinciales que se sepa todo lo que ocurre dentro de una comisaría?. La realidad nos marca que no.

Los policías involucrados siguen trabajando.

Los policías que hicieron el traslado de Eric Valdez a la Comisaría 2da, los que se encontraban dentro de la Comisaría prestando servicios el día de su muerte, se encuentran, al día de hoy, prestando servicios como funcionarios públicos. Es más, nunca dejaron de hacerlo.

Según nos pudo decir la madre, que al escuchar por los noticieros que están juzgando a los rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa, profundizó su angustia y el dolor por la muerte de su hijo, quien sufrió ese tipo de golpiza, minutos antes de morir. Que ella duda mucho que se haya matado, o lo colgaron o lo indujeron a ahorcarse por que no aguantaba más golpiza.

Estoy decidida a que esto no quede impune, “me voy a encadenar frente a tribunales, a la casa del gobernador acá o en Paraná, pedir el juicio político a la fiscal y hasta que no se haga justicia no voy a parar. Toda persona si no trabaja no cobra y la fiscal Rivoira sigue cobrando y en la causa de mi hijo no pasó nada. Son la gente que más cobra en una ciudad, desde la muerte de mi hijo, hace una año, lleva cobrado $ 12.000.000 de pesos más o menos y para mi familia no hubo respuesta”.

“No quiero que pase lo que le paso a un tal Pocho Morales, que desapareció en Chajari y estaba involucrado la policía y nunca apareció. En esa causa también actuó la Dra. Rivoira.

En otra parte de su desenfrenada denuncia y descargo, expresó “eso le pasa a los pobres nada más, si el muerto paliado en una Comisaría hubiera sido gente rica o del centro, hubieran movido cielo y tierra, cadenas nacionales, el intendente y el gobernador su hubieran puesto frente a la investigación. Pero nada de eso paso por que somos una familia pobre”.

